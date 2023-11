Prime Video, 6 film da non perdere a Natale: le migliori nuove uscite di dicembre 2023

Non perdere questi film natalizi: li puoi guardare direttamente dal divano di casa in televisione. Ecco le nuove uscite!

Una delle attività più belle da fare in famiglia nel periodo più magico dell’anno è guardare film a tema. Oltre ai classici film che si ripetono ogni anno, come il famoso Grinch e Mamma ho perso l’aereo e tanti altri ancora, ogni Natale vengono proposte nuove uscite da non perdere sia al cinema che da guardare in tv comodamente dal divano di casa.

Le grande piattaforme di streaming offrono un catalogo vasto e nel periodo di Natale si arricchiscono di film magici ed emozionanti da guardare prima di andare a dormire. Prime video ha rilasciato le novità del mese di dicembre, quindi se hai intenzione di guardare un film adatto anche al piccolo pubblico, non perdere l’elenco qui sotto.

I film di Natale da vedere su Prime Video da dicembre

Il primo dicembre uscirà un film di Natale dal titolo Buon Natale da Candy Cane Lane. Una commedia con protagonista un uomo che desidera fortemente essere il vincitore del concorso per la casa con la miglior decorazione natalizia. Purtroppo, però, stringe un accordo un elfo birichino che crea scompiglio in tutta la città…

Venerdì 8 dicembre uscirà Dealing With Christimas, qui i protagonisti sono un personaggio di fantasia di un film di Natale e un poliziotto solitario e taciturno. Le loro vite si incrociano in un modo un po’ particolare…

Sempre lo stesso giorno verrà messo online il sequel del film Your Christmas or Mine. Una commedia romantica natalizia britannica che vede come protagonisti due famiglie molto diverse tra loro. L’8 dicembre è una data da segnare anche per l’uscita del film Dating Santa. Lucia, protagonista della pellicola, è madre single di una bambina innamorata del Natale. La donna si innamora di un uomo, Sergio, il quale si traveste da Babbo Natale per il primo incontro con la bambina. I piani, però, vengono stravolti quando Lucia involontariamente afferma che Babbo Natale è il suo fidanzato. Iniziano così delle avventure incredibili tra il finto Babbo Natale, Lucia e la bambina.

Se sei fan degli action comedy, non perdere lo stesso giorno il film Merry Little Batman. Nel film vedrai Damian Wayne nelle vesti di un piccolo batman con l’intento di difendere la città di Gotham dai criminali che vogliono rovinare il Natale!