Qui è solo una bambina, ma è impossibile non riconoscerla: è la grande rockstar famosa in tutto il mondo

Questa bambina oggi è una grande rockstar ed è molto famosa nel mondo. Impossibile capire di chi si tratta: cambiata tantissimo.

Sta girando sui social una foto che ritrae una bella bambina che già da pochi anni aveva la musica rock nel sangue. La bionda ragazzina, che avrà avuto 7 o 8 anni, è ritratta assieme ad un altro bimbo con una chitarra elettrica in spalla. La foto è diventata molto virale e mostra il carattere già da rockstar di una giovane ragazza che dopo diversi anni è diventata una delle più grandi rockstar del mondo.

La rockstar è celebre in tutto il mondo e il suo successo mondiale lo ha raggiunto nel 2021, anche se aveva già all’attivo diversi progetti musicali che l’hanno resa nota nel suo paese di origine. Oggi è molto cambiata dunque è difficile riconoscere chi era questa ragazzina. Fatto sta che la foto ha ricevuto apprezzamenti da ogni angolo del mondo, poiché la sua pagina è seguita da più di 4 milioni di followers.

Chi era questa bambina già rock: oggi è famosissima

L’autrice dello scatto ha scritto nella didascalia di Instagram: “Always been a rockstar (sempre stata una rockstar ndr)”. La foto ha ricevuto quasi un milione di “mi piace” e numerosi commenti da tutto il mondo, soprattutto dal pubblico americano e italiano che segue maggiormente la rockstar. La celebrità del rock, infatti, è molto conosciuta in Italia e negli Stati Uniti d’America.

La sua fama è stata raggiunta dopo la partecipazione all’Eurovision Song Contest. E’ italianissima e si chiama Victoria De Angelis. E’ la bassista dei Maneskin, band molto popolare e uno dei gruppi italiani che è riuscito a sconfinare dal proprio paese per diventare noto in tutto il mondo. La band ha partecipato a X Factor nel 2017 e poi ha vinto il Festival di Sanremo nel 2021. Dopo questa vittoria ne hanno ottenuta un’altra: all’Eurovision Song contest con un brano tutto in italiano: Zitti e buoni.

Si tratta della prima vittoria italiana all’Eurovision song contest dopo 30 anni, con il brano “Insieme: 1992” presentato nel 1990. Dalla loro vittoria i Maneskin sono diventati popolari in tutto il mondo e hanno ottenuto traguardi nelle vendite che nessun artista italiano aveva mai raggiunto fino ad ora. A determinare questo successo è proprio la loro anima rock, riportando il genere musicale in auge dopo 20 anni. Victoria De Angelis è oggi una bellissima ragazza che si è costruita un’immagine sexy, come gli altri componenti della band.