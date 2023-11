Trova la parola che lega con tutte le altre: se ci riesci in 30 secondi sei un genio

Sei sei bravo con le parole questa è la sfida fatta apposta per te: misura le tue capacità con questo test di abilità.

Se pensi di saper trovare la soluzione perfino agli enigmi più complicati, che neppure i linguisti più abili sanno risolvere, allora è arrivato il momento di dimostrare di che cosa sei capace, e di metterti alla prova con questo quiz. Per riuscire a risolverlo hai massimo 30 secondi di tempo. Quindi comincia a concentrarti bene, e fai del tuo meglio.

Il test di abilità di oggi può essere superato solo se si riesce a analizzare con rapidità l’insieme di parole proposte nell’articolo che trovi qui in basso, e a capire qual è il loro comune denominatore, ovvero quella parola speciale capace di riferirsi a tutte le altre. Pensaci bene e cerca di individuarla entro mezzo minuto. In bocca al lupo!

Test di abilità, trova la parola che lega con tutte le altre

Per questo speciale test di abilità sono state selezionate delle parole diverse tra loro, e riferite a ambiti differenti, accomunate da un ulteriore termine, che, in qualche modo, ha a che fare con tutte. Non si tratta di assonanza o di rima, ma il comune denominatore è il significato riguarda il loro significato. Dunque ora leggi la lista di parole che ti proponiamo di seguito e cerca di capire qual è il termine che si può associare a tutte, nessuna esclusa.

Le parole del test di abilità sono:

cassetto

ufficio

voto

passaggio

agente.

Leggile più di una volta, e cerca di capire se prima o dopo ciascuna di queste parole può esserci un altro termine della lingua italiana che, accostato forma un’espressione di senso compiuto. Chiaramente deve adattarsi anche a tutte le altre. Ti diamo un enorme inizio per superare brillantemente il test: pensa a parole composte. Fai attenzione perché il risultato del test sarà considerato valido, e dunque la sfida superata, soltanto se per capire qual è la parola che accomuna tutte, impiegherai massimo mezzo minuto. Quindi rifletti per 30 secondi e poi prova a dare la tua risposta definitiva.

Soluzione

Qual è il termine che lega tutte queste parole?

La parola che lega tutte è segreto, infatti esistono il passaggio segreto, l’agente segreto, il voto segreto, l’ufficio segreto, e il cassetto segreto. Se non sei riuscito a superare il test di abilità delle parole non temere, potrai riprovarci in futuro, e potrai esercitarti con altre sfide simili a queste e diventare sempre più bravo. Ti consigliamo di metterti alla prova con gli altri test di abilità che trovi all’interno del nostro sito. In bocca al lupo per le tue prossime sfide!