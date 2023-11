Il massaggio per dimagrire: come funziona questo metodo che fa perdere molto peso velocemente

Se vi dicessimo che esiste un massaggio che fa dimagrire? Puoi perdere fino a 10 kg grazie a questa tecnica. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Spesso le persone per perdere peso provano dozzine di dieta senza ottenere gli effetti desiderati. In effetti oltre a dover regolare il proprio regime alimentare e calorico, è necessario anche seguire un regolare esercizio fisico. Ma in alcuni casi tutto ciò potrebbe non bastare.

Oggi vorremmo parlarvi di 10 modi grazie ai quali è possibile ridurre il tessuto adiposo in eccesso. Si tratta per lo più di massaggi che permettono di dimagrire più velocemente, raggiungendo la forma fisica desiderata.

Massaggio per dimagrire: funziona meglio di una dieta

Se sei in sovrappeso e vuoi tornare nel tuo peso forma deve sicuramente fare attenzione alle tue abitudini alimentari, senza sottovalutare lo stile di vita generale. Infatti oltre a dover ridurre il numero di calorie assunte quotidianamente, è necessario anche svolgere una regolare e costante attività fisica. Così facendo è possibile tonificare i muscoli e accelerare il metabolismo.

C’è però anche un’altra arma segreta che permette di perdere più facilmente peso. Si tratta di massaggi dimagranti che possono coadiuvare la perdita di peso.

Il potere dei massaggi spesso viene sottovalutato. Di fatto, queste tecniche apportano una serie di benefici al corpo e alla mente. Anche durante un processo di dimagrimento il massaggio può svolgere una funzione fondamentale.

Ad oggi, gli effetti terapeutici dei massaggi per la perdita di peso sono ancora sottoposti a ricerche da parte dei dietologi. Tuttavia è abbastanza accertato che i massaggi aiutano a ridurre il tessuto adiposo in eccesso, ridurre la cellulite e migliorare la digestione.

Secondo alcuni studi la combinazione tra dieta e massoterapia uniti all’esercizio fisico produce dei risultati sorprendenti. Grazie ai massaggi infatti è possibile migliorare la circolazione sanguigna, che permette di eliminare l’accumulo di metaboliti di scarto nel corpo.

Grazie ad uno studio pubblicato dal Journal of complementary and alternative medicine è stato dimostrato che migliorando la circolazione sanguigna tramite il massaggio si riesce a dimagrire più facilmente. Inoltre, un miglioramento del flusso sanguigno permette di aumentare il trasporto di ossigeno e di sostanze nutritive ai vari organi del corpo.

Non va sottovalutato il potere del massaggio per migliorare il tono muscolare. Grazie al massaggio infatti è possibile alleviare alcuni dolori muscolari e ottenere prestazioni migliori quando è il momento di svolgere l’attività fisica. In questo modo si riesce a bruciare più calorie facilitando la perdita di peso.

Infine, i massaggi aiutano a prevenire ed eliminare la cellulite perché scompone il grasso e riduce il fastidioso effetto di pelle a buccia d’arancia.