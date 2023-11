Quali sono i segni zodiacali che in assoluto vanno più d’accordo: le stelle non hanno più dubbi

Non si può certo andare d’accordo con tutti! Ma l’oroscopo parla chiaro: ecco i segni più compatibili in amicizia.

Se credi allo Zodiaco che esistano correlazioni tra noi, il nostro modo di essere e le nostre relazioni e le stelle, allora saprai anche che ciascun segno zodiacale ha le sue relazioni che vanno bene e quelle che non andranno mai. Le compatibilità tra segni esistono ed è molto facile scoprirle e capire quali siano le migliori e quali proprio da lasciar perdere.

Non si parla di relazioni amorose, ma dello step ancora precedente: ci sono alcuni segni che tra di loro sono molto compatibili e da cui possono scaturire delle belle amicizie e anche, perché no, qualcosa di più. Ecco tutte le migliori compatibilità!

Tra questi segni zodiacali può nascere un’amicizia solida duratura: ecco quali sono

Ci sono alcune coppie di segni zodiacali che costituiscono coppie indissolubili. Che sia amicizia o amore, nessuno può mettersi in mezzo a questi legami forti e che si sono perfettamente incastrati grazie proprio alle stelle. Controlla se c’è anche il tuo segno e quello della tua persona preferita e scopri se siete una coppia vincente o se è meglio cambiare aria.

Toro e Cancro: una delle coppie dello Zodiaco che più si avvicina alla perfezione. La sensibilità del Cancro e il suo bisogno di attenzioni si sposano perfettamente con il talento accudente naturale del Toro, che si ritrova nell’altro nella sensibilità. Il Cancro è timido e schivo e il Toro appare forte e determinato, l’uno compensa le mancanze dell’altro. Ottima amicizia, difficile che non sfoci in qualcosa di più.

Ariete e Sagittario: che coppia esplosiva! Due amici così possono davvero spaccare il mondo. Entrambi impulsivi, entrambi positivi e lanciati verso il futuro, sono due teste calde, ma che si intendono molto bene su tutto. Una coppia che può davvero fare faville sia in amicizia che in amore e che è difficile far ragionare quando si mette in testa qualcosa. Attenti a quei due!

Gemelli e Bilancia: senso dell’umorismo e voglia di divertimento a mille! Questa coppia è perfetta per grandi serate in compagnia, fatte di risate, ballo e tanta festa. Gemelli e Bilancia sono segni molto simpatici e tra di loro possono costituire una coppia esilarante e che sa davvero come animare anche le serate più spente. Forse non può funzionare più di un’amicizia, ma già è tanto così.