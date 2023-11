Oroscopo cinese, arriva l’anno del Drago Verde di legno: svolta epocale per chi è nato sotto questo segno

Lo sapevi che, nell’oroscopo cinese, quest’anno arriva il Drago verde di legno? Ma cosa significa e perché rappresenta una vera svolta?

Il nuovo anno è ormai sempre più imminente e sono sempre di più le persone che fanno il conto alla rovescia per il suo arrivo, con tutte le promesse e soprattutto le speranze che un nuovo capitolo porta sempre con sé. L’idea di un nuovo anno da poter vivere, infatti, nasconde in sé la promessa di nuovi progetti e iniziative, ma anche di quella speranza di potersi lasciare alle spalle ciò che non ci ha soddisfatti.

In particolare, però, sembra proprio che i prossimi mesi subiranno un vero e proprio cambiamento rivoluzionario ed epocale secondo quanto dichiarato e previsto dall’oroscopo cinese. Il 2024, infatti, sarà dominato dal cosiddetto Drago di Legno, ma cosa significa?

Ebbene, per molti questo sembra essere un elemento assolutamente favorevole e soprattutto che fa ben sperare in virtù di quelle che sono le promesse e le premesse per il nuovo anno. Cerchiamo dunque di scoprire cosa comporta il Drago di Legno.

Drago Verde nell’oroscopo cinese, cosa significa

L’oroscopo cinese parla chiaro e soprattutto mette le basi per quello che potrebbe essere a tutti gli effetti un 2024 indimenticabile, in particolar modo per coloro che sono nati sotto il dominio del cosiddetto Drago di Legno.

Ma cos’ha di così speciale questo segno e perché sembra quasi che tutti non aspettino altro che questo inizi il suo ciclo che va dal dieci febbraio del 2024 fino al 28 gennaio del 2025? Innanzitutto, bisogna sapere che è un segno che sembra promettere fortuna e prosperità.

Secondo quanto stabilito dall’oroscopo orientale, infatti, il Drago di Legno è senza dubbio tra i segni più forti e potenti di tutta la loro ruota. E, infatti, porta con sé simboli di forza e di energia, ma non finisce certo qui: come possiamo facilmente immaginare, infatti, il suo elemento è il legno e questo rappresenta crescita e sviluppo, due speranze insomma che tutti noi speriamo sempre di poter vivere e godere con l’avvento di un nuovo anno.

Per finire, ecco alcune cose che bisogna sapere su coloro che nascono proprio nel periodo di dominio del Drago di Legno e che dunque ne subiscono l’influenza. Innanzitutto, si tratta di persone dal carattere molto indipendente, che non hanno paura di imporsi o di andare per la propria strada anche quando hanno pareri contrari. Sono molto abili nel risolvere conflitti e sempre pronti a condividere le proprie fortune: che, come possiamo immagine, sono sempre molto generose.