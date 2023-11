Cosa rende felice una coppia? L’esperta svela i segreti, non sono quelli che tutti pensavamo

L’esperta ha voluto svelare i segreti che aiutano a rendere una coppia felice. Iniziamo col dirvi che non sono quelli che tutti pensano.

Per essere realmente felice, una coppia deve mettere in pratica una serie di buone pratiche. A tal proposito, può rivelarsi utile sapere cosa dice l’esperta in merito ai segreti che consentono di vivere un rapporto con il proprio partner armonioso e soddisfacente.

Non tutti sanno infatti che ci sono dei piccoli accorgimenti che ognuno di noi dovrebbe mettere in pratica per poter dare vita ad una relazione sana e felice. Si tratta di pochi e semplici segreti che oltretutto non sono quelli a cui tutti pensano. Ciò detto, vi sveliamo quelli che ha voluto rendere noti la dottoressa Monica Ricci, psicologa e love coach, sul suo profilo Instagram.

Coppia felice, i segreti svelati dall’esperta

Per essere felice una coppia deve mettere in pratica alcune abitudini, si tratta nello specifico di pochi e semplici segreti che aiutano a migliorare il rapporto e a viverlo al meglio. A tal proposito, vi sveliamo quelli che sono stati resi noti dall’esperta.

Secondo la dottoressa Monica Ricci, il primo segreto che consente di rendere una coppia felice è il rispetto. Questo infatti rappresenta un fattore imprescindibile grazie al quale poter instaurare un rapporto sano e armonioso con il proprio partner. Il rispetto è l’espressione più alta dell’amore ed aiuta a creare fiducia e comprensione. Esso si può esprimere in tantissimi modi come, ad esempio, attraverso le parole o anche i gesti che i compiono ogni giorno.

Ancora, secondo l’esperta è importante concedere molto tempo al dialogo. In particolare, bisogna sottolineare l’importanza di condividere le proprie emozioni ed opinioni e allo stesso tempo di saper ascoltare quelle dell’altra persona.

Un altro segreto è sicuramente quello di vivere delle avventure insieme. Il divertimento, infatti, contribuisce a rendere il legame più forte e profondo. A tal proposito, bisogna anche sottolineare l’importanza di concedersi del tempo di qualità.

In ultima analisi, il segreto che aiuta a rendere le coppie felici è esserci l’uno per l’altra. Ciò significa che nei momenti di difficoltà bisogna sostenere il proprio partner e diventare un vero e proprio punto fermo. In questo modo, si può diventare più forti insieme e rendere più saldo il rapporto oltre che duraturo. Alla luce di quanto appena detto, dunque, è consigliabile mettere in pratica questi pochi e semplici accorgimenti per una vita di coppia felice, praticamente perfetta.