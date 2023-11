Se fai bollire 5 minuti i gusci d’uovo li trasformi in qualcosa di molto prezioso

Sapevi che se fai bollire per 5 minuti i gusci d’uovo potrai trasformarli in qualcosa di molto prezioso?

Negli ultimi anni tutti noi ci siamo resi conto di quanto è importante fare attenzione non solo alla qualità del cibo che acquistiamo, ma anche al suo costo. L’inflazione ha infatti fatto schizzare alle stelle il prezzo di moltissimi prodotti in vendita al supermercato, tanto da minare il prezzo di acquisto delle famiglie italiane (e non solo).

Ecco perché sprecare il cibo – che è sempre stata un’abitudine sbagliata – è un’azione da evitare ora come non mai. In questo articolo, quindi, ti vogliamo mostrare che cosa puoi fare con i gusci d’uovo se decidi di farli bollire per 5 minuti.

Una preziosa risorsa che può esserci utile

L’uovo è da sempre considerato il miglior alimento in assoluto per la nostra alimentazione. Si tratta infatti del cibo con le migliori proteine animali in assoluto ed è consigliato mangiarne almeno uno al giorno (ancora meglio se solo albume). Ecco perché, al pari del latte, del pane e della pasta, è assolutamente uno degli alimenti più acquistati al supermercato.

Tuttavia, anche queste producono rifiuti che, sistematicamente, gettiamo via. Certo, un modo molto utile e senz’altro sostenibile è quello di gettarli nell’umido. Ma ti mostriamo che cosa puoi farci se fai bollire i gusci d’uova 5 minuti nell’acqua.

Secondo il portale informe Brasil, infatti, quando abbiamo a disposizioni alcuni gusci d’uova, dobbiamo lavarli per eliminare lo sporco e metterli in pentola con acqua. Accendete il fuoco e lasciate bollire a fiamma bassa per circa 30 minuti. Passato questo intervallo di tempo, potete lasciare raffreddare i gusci dopo averli tolti dall’acqua. Poi non dovrete fare altro che spezzarli in piccoli pezzi e tritarli fino ad ottenere una polvere più sottile e fine possibile, come se fosse una farina.

A questo punto avrete realizzato un ottimo compost e fertilizzante naturale per le vostre piante. Grazie al potere dei gusci di uova fornirete infatti prezioso nutrimento a tutte quelle piante che avete in giardino o anche sul vostro balcone di casa. I gusci di uova, infatti, sono ricchi di calcio e, se aggiunti nel terreno, possono aiutare a rafforzare le radici delle nostre piante o addirittura dei nostri alberelli. In questo modo le renderemo più resistenti alle malattie, ai parassiti e ai funghi che sono sempre all’erta e potrebbero far ammalare i nostri vegetali. Infine, il magnesio presente in questa “farina” di gusci aiuterà le nostre pianta durante la fotosintesi, così come il potassio e il fosforo.