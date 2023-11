Trenitalia, nuove assunzioni per professionisti e senza esperienza: requisiti, sedi e come candidarsi

Nuove assunzioni disponibili per chi vuole lavorare con Trenitalia. Ecco quali sono i requisiti richiesti e come candidarsi.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA è la più importante società italiana di trasporto ferroviario. É stata fondata nel 1905 per nazionalizzazione la rete ferroviaria dello Stato italiano e attualmente ha come unico socio il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Gruppo vanta una rete ferroviaria lunga circa 16.700 Km, 600 milioni di passeggeri e 50 milioni di tonnellate di merci trasportati annualmente.

Chi vuole lavorare nel Gruppo Ferrovie dello Stato ha nuove possibilità con le nuove assunzioni previste dall’azienda. Trenitalia sta selezionando varie figure da inserire per collaborazioni temporanee, oppure per assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, stage e apprendistato. Le selezioni sono state attivate su tutto il territorio nazionale e riguardano diplomati, laureati o candidati con un titolo di licenza media.

Le nuove assunzioni sono rivolte sia ai candidati senza particolari esperienze pregresse, sia nei confronti di esperti del settore con molta esperienza maturata. Tra le figure ricercate dal Gruppo Ferrovie dello Stato si richiedono capitreno, macchinisti e altri profili di supporto. Gli interessati dovranno inviare relativa domanda di candidatura e presenziare un colloquio per la valutazione delle competenze.

Quali sono i ruoli richiesti da Trenitalia e dove candidarsi

Per chi fosse interessato al ruolo di macchinista, si selezionano diplomati con età compresa tra i 18 e i 29 anni da inserire in un percorso formativo professionalizzante. Trenitalia richiede al candidato la residenza nella regione Puglia e l’invio della candidatura entro il 20 novembre 2023. Per il ruolo di capitreno e costumer advisor, Trenitalia cerca diplomati residenti nella regione Lazio e con età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il termine per l’invio delle candidature è previsto entro il 20 novembre 2023. I colloqui si svolgeranno prevalentemente a Roma.

Per quanto riguarda i candidati più inesperti, le assunzioni delle Ferrovie dello Stato sono rivolte particolarmente a studenti e neolaureati, in particolare in Ingegneria Civile e dell’Architettura, Industriale e dell’Informazione, Architettura, discipline economiche, giuridiche ed umanistiche. Non mancano i posti di lavoro per diplomati, che provengono per lo più dalle mansioni di Macchinista, Autista, Operatore Specializzato della Manutenzione Infrastruttura o Rotabili e Capo Treno.

L’azienda, inoltre, seleziona anche professionisti qualificati, con un’esperienza di almeno 3-5 anni nei settori di riferimento e profili manageriali, che hanno maturato esperienze in posizioni di middle e top management, a cui offre concrete possibilità di carriera. Il Gruppo Ferrovie dello Stato, inoltre, è sempre interessato a incontrare talenti e collabora con varie Università per incontrare direttamente gli studenti e favorirne l’inserimento professionale.