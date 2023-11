Beautiful anticipazioni fino al 25 novembre: cosa succede tra Sheila e Deacon

Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che nei prossimi episodi Sheila torna all’attacco con Deacon, cosa succederà tra i due?

Prosegue con grande successo la messa in onda pomeridiana di Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi nuovi colpi di scena interesseranno i Forrester. Tutti saranno felici per il ritorno di Finn e tale evento sarà festeggiato con un mega party. All’evento saranno invitati tutti tranne Liam e Brooke.

La Logan sarà convinta che Steffy e Hope vogliono allontanarla da Ridge mentre Thomas sarà pronto ad avvicinarsi a Douglas. Intanto, grande attenzione sarà puntata su Sheila. La Carter infatti si presenterà da Sharpe per chiedergli aiuto e mano mano finirà per innamorarsi di lui. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Beautiful anticipazioni al 25 novembre: Brooke ha un presentimento, Sheila si avvicina a Deacon

Finn finalmente è tornato a casa, e alla villa non attendono altro che festeggiare questa bellissima notizia. Le uniche persone non presenti all’evento saranno Liam e Hope. La Logan sarà convinta che Steffy e Taylor vogliano allontanarla da Ridge e crede che la psicologa stia tramando qualcosa per dividere suo figlio Thomas da Hope. Il giovane Forrester vorrebbe portare con se Douglas ma Hope ha paura che possa allontanarlo in maniera definitiva.

Sheila promette a Deacon di pagarlo profumatamente in cambio del suo aiuto per nasconderla dalla polizia: questo denaro potrebbe cambiargli a vita. Lo Sharpe è indeciso su cosa fare anche perchè visti i suoi precedenti con la Polizia questa volta potrebbe rischiare sul serio. Alla fine Sheila non andrà via e si trasferirà in maniera definitiva dal suo amico.

Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere ancora che Brooke dirà a Hope di sentirsi sotto attacco da parte di Steffy e di Taylor che sospetta puntare a Douglas. A questo punto la figlia le dirà di non volere nuovi problemi in famiglia e di non scatenare una nuova guerra. Intanto, Sheila come detto in precedenza ha deciso di trasferirsi a casa di Deacon e piano piano si renderà conto di provare un forte sentimento per lui.

Deacon, però, si dimostrerà sfuggente. Brooke sarà sempre più delusa da come sta venendo trattata dai Forrester. Hope deciderà di andare da suo padre per raccontarle cosa le sta accadendo e per avere un consiglio. Purtroppo, a casa sua ad attenderla ci sarà solo Sheila.