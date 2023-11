Maria Esposito, il vestito è completamente trasparente: perdono tutti la testa per lei

Maria Esposito incanta il web con un vestito completamente trasparente: la visione è da sogno, tutti perdono la testa per lei.

Maria Esposito continua a lasciare senza fiato i suoi tantissimi fan con una bellezza ed un fascino che sorprendono ad ogni volta. L’attrice, arrivata alla popolarità interpretando Rosa Ricci in Mare Fuori, sta vivendo un momento magico della sua carriera, ormai davvero lanciatissima e pronta a dimostrare ancor di più il suo talento.

Più volte apparsa anche sulle copertine di diverse importanti riviste di moda e non solo, la classe 2003 è sicuramente uno dei volti emergenti maggiormente sotto i riflettori del mondo del cinema italiano; tutti aspettano di rivederla nella seguitissima fiction Rai, ma di certo non mancheranno anche altri progetti.

Nel frattempo, attivissima sui social, non manca di pubblicare foto che mettono in risalto la sua bellezza e la sua sensualità, infiammando in men che non si dica tutto il web: il vestito è completamente trasparente e mette in risalto il suo corpo da sogno, tutti i fan perdono subito la testa per lei e la temperatura è altissima.

Maria Esposito regina di bellezza: splendente con l’abito trasparente – FOTO

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Maria Esposito ha condiviso coi fan alcuni momenti da una serata di gala davvero sensazionale, nella quale l’attrice ha brillato con la sua eleganza e la sua bellezza; il look enfatizza tutto il suo fascino e la visione offerta al pubblico è di quelle da lasciare senza fiato.

“Avevo un desiderio, brillare di più per una notte! Grazie a tutti dal profondo del mio cuore” ha scritto l’attrice nella didascalia del post, ringraziando poi l’organizzatrice dell’evento ed il luogo che lo ha ospitato; il vestito color carne gioca con l’effetto vedo-non vedo, aumentando di molto la sensualità dell’Esposito facendola però rimanere comunque elegantissima.

Una visione che ha fatto davvero impazzire i tantissimi follower della giovane attrice, un concentrato assoluto di eleganza e sensualità in un abito splendente; i like sono arrivati subito a migliaia per lei, così come a migliaia i commenti di complimenti per enfatizzare tutte le sue qualità, in primis una bellezza veramente dirompente. Maria Esposito sta vivendo un momento davvero magico ed ha di nuovo incantato tutto il web: il futuro sorride all’attrice, che si candida ad essere sempre più protagonista del piccolo e grande schermo italiani.