Non serve allenarsi tanto per un fisico tonico: cosa dovete fare, lo dice la scienza

Se vi hanno sempre detto che dovete fare tanto allenamento per tenervi in forma allora vi hanno mentito: ecco la verità.

Una recente ricerca scientifica ha dimostrato che pratica con costanza una regolare attività fisica può essere uno strumento molto utile a tenersi in forma, ma che in realtà il modo per riuscire ad ottenere il corpo dei propri sogni è un altro. Scopriamo che cosa è emerso dallo studio.

Se non avete sempre tempo di fare allenamento tutti i giorni non preoccupatevi, perché, a quanto pare, per mantenersi in salute e in forma, e per sfoggiare un fisico asciutto e tonico il vero segreto non è praticare tanto esercizio: ecco che cos’è emerso e qual è il parere dei medici.

Allenamento, il vero segreto per mantenersi sempre in perfetta forma

Abbiamo sempre sentito dire che per mantenersi in perfetta forma, avere un fisico asciutto e tonico, e mantenersi in salute occorre fare molta attività fisica, o meglio, una regolare attività fisica almeno tre volte alla settimana, ma è la verità? Purtroppo sono in tanti coloro i quali, per impegni di lavoro o per esigenze personali, o altro, non riescono a mantenere questo ritmo. Allora come fare? A quanto pare i risultati di una recente ricerca scientifica possono dare una grande risposta in tal senso.

Lo studio a cui facciamo riferimento è stato pubblicato su Jama Network, e riportato dalla rivista scientifica Focus, e a quanto pare, è stato condotto su una campione di 90.000 persone ,che hanno indossato per una settimana intera uno strumento capace di misurare il loro battito cardiaco.

Dalla ricerca è emerso che alcuni di loro facevano attività fisica diverse volte alla settimana, mentre altri invece si dedicavano allo sport solo nel weekend. A quanto pare, fare attività fisica solo nel weekend, o, ad esempio solo lunedì e martedì, o più volte alla settimana ha dato gli stessi risultati. Questo significa che l’importante è che ognuno di noi completi circa 150 minuti di esercizi, capaci di mettere in moto il metabolismo e, se si vuole dimagrire o perdere peso, di aumentare il cosiddetto NEAT, ovvero il dispendio calorico giornaliero individuale. In questo modo si eviterà di ingrassare e si preserverà il proprio peso, anche senza ammazzarsi di allenamento o fare ore e ore di cardio, o sessioni di workout fino allo sfinimento.

Inoltre facendo circa 150 minuti di esercizio fisico si potrà preservare la salute del cuore. In definitiva possiamo essere certi di mantenerci in salute, e di avere un fisico tonico anche senza allenarci tutti i giorni.