Boom di domande per il bonus sport: la cifra è ghiotta e tanti stanno approfittando per non pagare niente

Bonus sport, scopri l’ultima novità in arrivo e verifica come poter giovare della misura ecco come fare domanda.

Sempre più bonus sono stati messi a disposizione dei cittadini, solitamente si tratta di incentivi volti a dare un aiuto concreto a chi si trova in una situazione di difficoltà. Nel corso del tempo sono stati istituiti diversi aiuti economici come ad esempio il bonus spesa, l’assegno unico, il bonus trasporti, il bonus occhiali e altri ancora più specifici. Questi sono solo alcuni esempi degli aiuti che il governo nazionale e gli enti locali hanno messo a disposizione dei cittadini.

Il bonus sport fa parte di una serie di aiuti messi a disposizione dei ragazzi per venire incontro alle famiglie più in difficoltà, in questo modo tutti avranno la possibilità di svolgere attività sportive ma anche culturali. L’attività fisica è molto importante, oltre al nostro corpo, fa bene anche alla nostra mente e permette di scaricarci e riempirci di nuova energia positiva.

Fare sport attiva tutta una serie di ormoni nel nostro cervello adibiti alla soddisfazione, e al piacere che ci aiutano a sentirci meglio. Con lo sport inoltre ci sentiamo parte di una squadra, ma impariamo anche a puntare su noi stessi mettendoci alla prova, e cercando di fare sempre meglio. Lo sport è educazione, costanza e disciplina, ci fa stare meglio e ci insegna a vivere meglio.

Bonus sport, ecco come funziona l’incentivo e a chi si rivolge

Sembra esserci un boom di richieste da parte delle famiglie per ottenere diversi bonus, la maggior parte delle richieste riguardano appunto il contributo per la pratica sportiva, sono stati stanziati circa 20.000 € per questo provvedimento. Negli uffici sono ancora al lavoro per esaminare le pratiche e per verificare la congruità delle richieste.

Ci sono oltre 300 domande nel Comune di Merate, dove il sindaco Massimo Panzeri ha introdotto la possibilità di ricevere l’aiuto già dal 2019. 14.000 € sarebbero stati invece stanziati per il bonus scuola, per il quale sono attualmente sono pervenute circa 112 domande. Per il bonus cultura invece i numeri sarebbero bassi, al momento solo 15 domande per ottenerlo. La misura si rivolgerebbe principalmente a quelle famiglie che hanno dei figli che frequentano corsi di musica, arte e teatro.

Secondo la giunta comunale, era giusto ampliare la platea dei beneficiari anche a questi settori, tuttavia se dovessero avanzare dei soldi dal bonus cultura verranno destinati al bonus sport, così da coprire tutte le richieste che ci sono state, attualmente infatti sembra essere l’incentivo che è stato più apprezzato da famiglie e ragazzi.