Non sprecare acqua: le regole d’oro per risparmiare tanto in poco tempo

Lo spreco d’acqua andrebbe assolutamente evitato, con queste buone abitudini potrai fare la differenza per l’ambiente e per la tua bolletta. Ecco le regole per non sprecare acqua.

L’acqua è un bene prezioso, per questo non andrebbe mai sprecata. Esistono ancora oggi tante cattive abitudini in cui l’acqua viene consumata durante un’attività quotidiana come lavare i piatti o fare la doccia, senza dare la giusta importanza a ciò che si sta facendo. Eppure basta davvero poco per far sì che questo non avvenga più.

Oltre a capire come fare per evitare di sprecarla, è fondamentale iniziare anche a riutilizzare l’acqua. Quindi non ti resta che scoprire quali sono le regole più importanti che possono far la differenza per risparmiare acqua e soprattutto non sprecarla!

L’acqua non va sprecata, ecco le regole che possono fare la differenza

Una delle regole fondamentali per non sprecare l’acqua è chiudere i rubinetti quando non si sta utilizzando l’acqua a tutti gli effetti. Ad esempio, mentre lavi i piatti e li stai insaponando, non ha senso lasciar scorrere acqua a vuoto. Chiudi il rubinetto, insapona e riaprilo solo nel momento in cui dovrai risciacquare le stoviglie.

Un’altra regola fondamentale è lavare frutta e verdura in una bacinella, non sotto l’acqua che scorre. Riempi la bacinella, immergi la frutta e verdura e poi conserva l’acqua per poter ad esempio innaffiare le piante. Terza regola è quella di evitare di far partire la lavatrice o la lavastoviglie se non sono piene del tutto, non solo è uno spreco d’acqua ma è anche uno spreco di energia e prodotti.

Altra regola importante riguarda gli erogatori a risparmio idrico: se i rubinetti vengono dotati di limitatori di flusso il consumo viene senza dubbio ridotto. Non dimenticare di controllare nel dettaglio sempre le bollette e il contatore, se noti un grande aumento potrebbe esserci una perdita o guasto negli impianti. Preferisci sempre la doccia alla vasca piena, il bagno consuma molta più acqua rispetto ad una doccia veloce.

Per pulire la macchina o irrigare il giardino, opta sempre per l’acqua piovana. L’acqua della pioggia torna molto utile per situazioni che non hanno a che fare con ambienti interni della casa. Ultima regola è quella di insegnare ai bambini e ai ragazzi quanto l’acqua sia importante nel quotidiano. Adottare queste abitudini sostenibili sin da piccoli è un passo importante per il risparmio dell’acqua.