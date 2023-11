Se fai così offendi tutti, ma non te ne accorgi: attenzione a queste frasi e comportamenti

Può capitare di non avere voglia di andare a cena con qualcuno, un invito può essere declinato con educazione: ecco come

Non si può sempre avere voglia di andare a cena, un invito può risultare pesante, ma declinarlo non è poi così difficile, basta essere educati.

Possono sussistere i più disparati motivi per i quali non si voglia uscire fuori a cena con qualcuno. Ferire i sentimenti di chi invita può essere un’impresa non ardua da compiere, ma evitare di risultare poco educati si può.

Va bene dire no e fingersi malati o mettere in atto un’altra scusa, l’importante è evitare tutti quei luoghi che potrebbero in un qualche modo essere frequentati proprio dalla persona che ha invitato.

Può sembrare strano, ma sono alte le probabilità di poter incontrare proprio l’autore dell’invito, sarebbe imbarazzante – ad esempio- trovarsi con il datore di lavoro e colleghi nello stesso ristorante, dopo aver finto febbre e mal di gola. Per stare sicuri al cent per cento che non capiti questa possibilità, meglio starsene a casa.

Altro sinonimo di eleganza nel declinare gli inviti è di sicuro non rispondere agli stessi e in maniera negativa poco prima dell’evento. Se si è già sicuri di voler rinunciare, meglio evitare di lasciare in sospeso la risposta. Rispondere subito declinando è di sicuro la strategia da preferirsi.

Sincerità: la chiave per non commettere errori nel declinare un invito

Essere sinceri può davvero facilitare le cose. Se il motivo non è l’antipatia di chi invita o questioni più gravi che sarebbe meglio lasciare al caso, meglio essere onesti. Dire di non sentirsela a causa di un malessere o di un mese pesante, declinare esponendo di non avere l’umore giusto non è un male, ma un segno di maturità.

Un evento al quale si manca è un vuoto da colmare ovviamente. Inviare un cadeaux può essere, però, un attenuante. Ad esempio un mazzo di fiori, si tratta pur sempre di qualcosa di gradito.

Ad ogni modo bisognerebbe sempre utilizzare parole gentili che non mettano a disagio sé stessi e il proprio interlocutore.

Non tutti gli inviti possono essere accettati e le motivazioni possono essere varie e onestamente pare anche giusto così! Bensì, molto semplice scadere in atti non proprio educati che possono compromettere la percezione che hanno gli altri della propria persona. Questo può capitare se si è nervosi e si utilizzano parole tutt’altro che gentili.