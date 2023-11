Test matematico: hai solo 2 minuti per trovare la sequenza esatta, mettiti alla prova

Pensi di avere una mente brillante e ottime doti di calcolo? Allora mostra le tue abilità risolvendo questo test matematico.

Questa è una sfida per menti brillanti, per fortuna però non occorre essere per forza dei cervelloni, ma occorre essere molto rapidi nel ragionamento, ed avere delle discrete basi di matematica. Guarda bene l’immagine in basso, e poi prova a risolvere la sequenza numerica.

Il calcolo che sta alla base del test matematico dovrà essere risolto in due minuti massimo. Allo scoccare della fine del secondo minuto dovrai dire qual è il numero che si trova al posto del punto interrogativo. Dunque ora procurati un cronometro, concentrati bene senza farti distrarre da nulla e prova a fare del tuo meglio. In bocca al lupo!

Test matematico, trova la sequenza esatta in due minuti

Se vuoi provare a risolvere il test matematico di oggi, tutto quello che dovrai fare è riflettere e tirare fuori le tue più lucide capacità di calcolo. Come vedi nell’immagine che è rappresentata qui in alto ci sono tre righe che contengono ciascuna una stringa composta da tre numeri ma nell’ultimo box, quello in basso a destra, c’è un punto interrogativo, e non un numero, come nelle precedenti.

Dunque il test matematico potrà essere risolto nel momento in cui si riuscirà a comprendere qual è la cifra che va al posto del punto interrogativo. Attenzione però: perché il test sia considerato valido, e dunque superato, tu dovrai fare questo calcolo impiegando massimo due minuti. Quindi adesso concentrati bene, procurati un cronometro, magari quello del tuo cellulare, e comincia a ragionare, facendo partire il tempo.

Una volta che saranno trascorsi i due minuti, potrai andare a leggere la soluzione in basso, e confrontarla con il numero che tu hai supposto possa essere la soluzione della sequenza numerica. In bocca al lupo!

Soluzione

Ecco la soluzione:

4X2= 8 E 8X2= 24

4X3= 12 E 12X2= 24

4X4= 16 E 16X2= 32

Questo vuol dire che al posto del punto interrogativo avresti dovuto scrivere la cifra 32. Se sei riuscito a indovinare qual era il numero che risolveva la sequenza numerica, allora ti facciamo i nostri più sentiti complimenti, perché il test matematico è stato superato alla grande. Se non ci sei riuscito, o se magari hai impiegato oltre due minuti , non scoraggiarti ma esercitati con altri test simili a questo, che trovi all’interno del nostro sito. In bocca al lupo per le prossime sfide!