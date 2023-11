Se hai il colesterolo alto, c’è un alimento che è fatto apposta per te: ti abbassa tutti i valori (ed è buonissimo)

Il colesterolo è causa di moltissimi problemi di salute: ma c’è un super cibo che lo contrasta in maniera portentosa. Ed è pure ottimo.

Il colesterolo alto è diventato un problema sempre più diffuso nella società moderna, rappresentando una minaccia silenziosa per la salute di milioni di persone. Questa condizione, spesso priva di sintomi evidenti, può avere conseguenze gravi se trascurata. Ovviamente, come ben sappiamo, molto dipende anche da stile di vita e alimentazione. E, in particolare, sappiate che c’è un un alimento che è un vero e proprio scudo contro il colesterolo. Ed è pure buonissimo!

Il colesterolo è una sostanza grassa fondamentale per il corretto funzionamento del corpo umano. Tuttavia, quando i livelli di colesterolo nel sangue superano determinate soglie, si aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, tra cui l’aterosclerosi, che porta all’indurimento delle arterie. Numerose sono le cause del colesterolo alto, tra cui una dieta ricca di grassi saturi e trans, mancanza di attività fisica, predisposizione genetica e alcune condizioni mediche. Spesso, la natura asintomatica del colesterolo elevato fa sì che molte persone ignorino i potenziali rischi fino a quando non si presentano problemi più gravi.

La prevenzione e il controllo del colesterolo alto sono fondamentali per preservare la salute cardiovascolare. L’esercizio fisico regolare è sicuramente cruciale, poiché contribuisce al mantenimento del peso corporeo e favorisce il buon funzionamento del sistema cardiovascolare. Ma la prima linea di difesa è adottare uno stile di vita sano, includendo una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura, cereali integrali e povera di grassi saturi. E, in tal senso, sappiate che c’è un alimento che ha effetti portentosi.

L’alimento super contro il colesterolo alto

È uno dei quegli alimenti che può rientrare tranquillamente tra i “super cibi” per le sue qualità benefiche sull’organismo.

Il contrasto al colesterolo alto, infatti, è solo uno dei tantissimi benefici che può portarci il consumo di quinoa, antico cereale originario delle Ande, venendo coltivata soprattutto in Bolivia, Perù, Cile ed Ecuador. Racchiude un mondo di benessere.

È infatti una fonte completa di proteine, contenente tutti gli amminoacidi essenziali necessari per la costruzione e il mantenimento dei tessuti corporei. Inoltre, è ricca di fibre, vitamine del gruppo B, magnesio, ferro, potassio e altri nutrienti essenziali. È adatta a diverse diete, inclusa quella vegetariana e vegana, poiché fornisce una fonte di proteine completa senza derivati animali. Ed è anche gluten free, quindi adatta ai celiaci.

La presenza di fibre nella quinoa contribuisce al controllo del peso, poiché favorisce la sazietà e regola l’appetito. Le fibre della quinoa limitano l’assorbimento del colesterolo, e quindi questo alimento è utile per abbassarlo. Inoltre, la quinoa ha un indice glicemico più basso rispetto a molti altri cereali, aiutando a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e prevenendo picchi e cali improvvisi.