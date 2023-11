Oroscopo dell’amore: questi i segni che incontreranno l’anima gemella nel 2023

Vi chiedete quasi ogni giorno se la fine di quest’anno vi porterà a scoprire l’amore: ecco cosa dice l’oroscopo al riguardo.

Molti di noi, e questo è un dato di fatto da cui non si può prescindere, fanno sempre molta fatica a trovare l’amore. Al contrario, ci sono anche tantissime persone che lo trovano in modo inspiegabile e che per qualche motivo, i più disparati, poi non riescono a tenerselo. Questo porta ovviamente queste persone a perdere una persona importante e speciale e il passo successivo è quindi spesso quello di rimettersi a cercare nel grande mercato banale notturno. Ma non è detto che per trovare l’amore questa sia l’unica soluzione. plausibile.

Questa tendenza molto frequente di trovare e perdere l’amore, può dipendere ed anzi sembra sia stato dimostrato che potrebbe dipendere dai segni zodiacali che ci corrispondono e a cui apparteniamo, perché questi direbbero moltissimo su di noi e sulla nostra persona. Ma in effetti, chi riesce a far vivere bene e a mantenere una relazione anche a lungo termine? Ben pochi individui potrebbero dire di essere dei maestri in questo. Eppure c’è l’oroscopo a ricordarci che le situazioni sono sempre diverse e cambiano: basta volerlo.

Oroscopo dell’amore: ecco i segni che incontreranno l’anima gemella

Siamo ormai a novembre inoltrato e già si comincia a pensare alla fine di quest’anno e alle feste che si porterà dietro. Insieme alle cose che andranno via, molti di noi già iniziano ad essere preoccupati per le cose che non hanno e che comunque non sono riusciti a conquistare durante tutto l’anno in corso.

Uno dei traguardi che tutti cerchiamo con fatica di raggiungere riguarda la sfera dei sentimenti e dell’amore: infatti, più passa il tempo e più il senso di solitudine di fallimento divengono sempre più radicali soprattutto in una persona molto sensibile. Ci si abitua così a stare da soli o ci si convince di non meritare l’amore e di essere amati senza una spiegazione.

Ma l’oroscopo ci dice che la fortuna, che di solito ruota per tutti, entro la fine di quest’anno 2023, avrà delle sorprese in serbo per alcuni segni zodiacali in modo particolare. Pare infatti che alcuni di questi segni incontreranno la loro anima gemella. Ottime novità per i pesci romantici che avranno l’opportunità di conoscere una persona giusta che farà battere il loro cuore. La distratta bilancia a cui serve stabilità, sta per incontrare qualcuno di molto equilibrato che le prenderà la mano e la porterà con sé. Anche per l’Acquario l’amore è dietro l’angolo.