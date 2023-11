Oroscopo settimanale 27-3 dicembre: questi segni devono stare attenti agli imprevisti e alle discussioni in amore

Come sempre l’Oroscopo attira le attenzioni di milioni di persone in ogni parte del mondo. E tutti adesso sperano in una svolta nel mese di dicembre.

Di qualsiasi versione si tratti, l’oroscopo riesce sempre a catalizzare al massimo l’attenzione degli appassionati del genere. Che sia occidentale, cinese, egizio o maya, la lettura, per così dire, degli astri genera sempre un incredibile seguito. Il tutto celato ovviamente dalla speranza.

I segni zodiacali, così come in tanti credono, sono portatori di una serie di incastri, incroci, che in specifici periodi dell’anno possono portare a situazioni a volte positive, altre negative. In questo senso, la speranza, aumenta prima di confrontarsi, in qualche modo, con essi.

Oroscopo settimanale 27-3 dicembre: cosa succederà

Per l’Ariete si prospetta una situazione molto particolare, per quel che riguarda la coppia il meglio arriverà quando si è soli. Qualche acciacco per quel che riguarda la salute. Per il Toro un momento, quello che caratterizzerà i prossimi giorni, davvero da dimenticare. La stanchezza, alla fine, si farà sentire.

Per i Gemelli la situazione sarà molto diversa. In amore le cose andranno alla grandissima. La vostra intelligenza vi aiuterà a risolvere non poche situazioni. La buona influenza di Marte e Urano penserà a tutto il resto. Voglia di amare e sensibilità saranno invece le armi vincenti dei Cancro che si troveranno ad affrontare situazioni non proprio agevoli. In amore notevoli risultati e anche una discreta fortuna generale.

Per i nati sotto il segno del Leone, il periodo non è dei migliori. Attenzione ai percorsi intrapresi e a quello che potrebbe accadere. Non perdersi nelle illusioni e nelle fantasie. Riflettere, sarà, nei prossimi giorni la mossa migliore da compiere. I nati nel segno del Leone realizzeranno in questi giorni, al meglio quello che sta loro accadendo. Impegnarsi al massimo nonostante tutto per raggiungere ogni scopo prefissato. Attenzione ai numeri fortunati, il 10 potrebbe davvero cambiare molte situazioni.

Lo Scorpione vive una sorta di momento di gloria, il tutto appare più che mai giusto, appagante, le cose vanno nel migliore dei modi e le azioni sembrano sempre le più indovinate, in ogni caso. Per i Sagittario il momento è di quelli quasi da dimenticare. Le decisioni vanno prese alla svelta ma qualcosa frena ogni azione. Per gli altri segni, la situazione riguardante i prossimi giorni non prevede grandissimi capovolgimenti di fronte. L’attesa sarà, dunque, per la fine di dicembre.