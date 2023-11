Scarpe rovinate dalla pioggia? Con un semplice trucco fai da te le proteggi per sempre

Le tue scarpe si sono rovinate a causa della pioggia? Niente paura: con questo semplicissimo rimedio le proteggerai per sempre. Da non credere!

Non c’è niente di peggio di un acquazzone imprevisto quando si indossano le sneakers ai piedi. Trattandosi, infatti, di una calzatura più che comoda e pratica, tutti ormai le indossiamo per uscire almeno nove volte su dieci, il problema però è costituito proprio da quell’unica volta in cui si becca la pioggia.

Le scarpe da ginnastica, infatti, non sono di certo pensate per camminare sotto la pioggia a lungo, anche perché assorbono di solito così tanta acqua, che non solo ci vuole tantissimo tempo prima che queste si asciughino del tutto, ma una volta asciutte non è detto che tornino agli antichi splendori del giorno in cui le abbiamo comprate.

Insomma, stiamo parlando di una tragedia nella tragedia, niente però che non si possa risolvere con questo semplicissimo rimedio che ti consentirà di proteggere le tue sneakers preferite sotto la pioggia una volta per tutte. E tutto quello che ti serve si trova già nel tuo bagno. Rimarrai davvero senza parole!

Fatti furbo e proteggi così le tue scarpe preferite dalla pioggia

In pochi sanno che la lacca può fare davvero miracoli per le sneakers. Spruzzando, infatti, la lacca ogni volta che indossiamo e poi posiamo le scarpe, si creerà una sorta di film protettivo che farà sì che la pioggia non rovini le nostre scarpe più di tanto con macchie antiestetiche causate proprio dal terriccio e dal pulviscolo della strada trasformatosi nel frattempo a causa della pioggia in una sorta di fanghiglia che non promette nulla di buono.

In questo modo, invece, le nostre scarpe saranno sempre come nuove, come se le avessimo appena acquistate. Ma non finisce qui. Lo sapevi, infatti, che si può usare la lacca anche per un altro fastidiosissimo problema? Se si spruzza un po’ di prodotto nella parte esterna, proprio vicino alle suole, si evita di scivolare e cadere mentre si cammina correndo anche il rischio di farsi molto male. Ma come è possibile? Anche in questo caso, la lacca creando sempre una sorta di film protettivo fa sì che la suola aderisca alla perfezione al pavimento.

E infine, un altro trucchetto che può tornarti molto utile riguarda i calzini. Se si spostano in continuazione mentre cammini procurandoti più di un fastidio, lo sapevi che puoi spruzzare anche la lacca all’interno delle scarpe in modo che la calze restino ferme?