Concentratevi su queste cinque parole; una sola va d’accordo con tutte: i più bravi ci hanno messo 30 secondi

Sfida la tua intelligenza e mettiti alla prova con il nostro test: collega queste 5 parole, la soluzione non aspetta altro che essere trovata!

Ti piacciono gli enigmi e i giochi di parole? Molto spesso non si tratta solamente di un passatempo. Infatti, questi tipi di giochi permettono di esercitare le facoltà mentali e di allenare il cervello.

Il test che ti proponiamo oggi cerca delle sfumature interessanti nella lingua italiana. Infatti, si tratta di un enigma linguistico in cui ci sono 5 parole: poste, lunga, paglia, cavallo e testa. Possono sembrare delle parole messe a caso ma in realtà sono collegate tutte ad una ulteriore parola. Riesci a capire di quale si tratta?

Gli enigmi linguistici: esercitati per essere un genio

Prima di dare una soluzione a questo enigma, ti invitiamo a scavare nelle origini e nell’etimologia di queste parole. In questo modo, il nostro non sarà solo un gioco ma sarà anche un’opportunità per imparare qualcosa:

Poste: iniziamo con la parola poste, questa richiama immediatamente il servizio postale, ovviamente. Tuttavia, la sua origine è più antica, deriva dal latino e assume il significato di “collocata” o “postata”. Nel corso del tempo i significato è diventato “un luogo dove viene collocato qualcosa”.

Una volta che abbiamo esplorato queste parole, dobbiamo chiederci qual è quella che le unisce tutte. Sei riuscito a capire qual è la parola misteriosa? Se vuoi scoprire la soluzione, vai pure avanti con l’articolo!

Se la parola a cui hai pensato è la parola coda, allora hai trovato la parola misteriosa. Come si collega a tutte le altre? Vediamolo insieme:

Poste: non è in inusuale vedere una lunga coda presso gli uffici postali nelle ore di punta, anzi è una cosa piuttosto comune.

Dunque, avevi indovinato la parola segreta, non era poi così difficile vero?