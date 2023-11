Con questa tessera hai diritto a migliaia di sconti e benefici ma sicuramente non lo sai: prova subito

Ti basta una semplicissima tessera per poter usufruire di sconti, benefici e accessi gratuiti in luoghi esclusivi: tutte le informazioni utili.

Una semplice tessera può farti ottenere una serie di vantaggi che neanche immagini. No: non si tratta della MasterCard Oro ma di una tessera molto più comune.

Di questi tempi risparmiare è una necessità più che una scelta. Ormai tutto costa tantissimo: persino i farmaci o i cibi di uso quotidiano come la frutta e la verdura. Per non parlare dei viaggi: specialmente sotto Natale i prezzi dei voli salgono alle stelle. Va da sé che, gran parte di noi, da almeno due anni, devono un po’ stringere la cinghia e tagliare tutto ciò che si può tagliare.

Eppure per risparmiare e avere accesso a tantissimi benefici, basterebbe una semplice tessera. E non si tratta né di una MasterCard né di una Visa. Si tratta di una tessera molto più semplice ma che può farti avere davvero tanti vantaggi. Specialmente quando viaggi.

Sconti e vantaggi esclusivi con questa tessera

Basta una tessera che, tra l’altro, molti di noi già hanno per avere diritto ad una marea di sconti e benefici. Controlla perché probabilmente tu hai già questa tessera ma non sai tutti i vantaggi che può farti avere.

Se viaggi spesso in treno con le Frecce, allora molto probabilmente hai la carta Frecciarossa oro o platino che è la tessera che viene data ai viaggiatori più “assidui”. Questa card può garantirti un mucchio di sconti e di vantaggi. Persino quando non viaggi in treno ma in aereo.

Già, proprio così. Fino al 31 dicembre 2023, se hai una tessera Frecciarossa oro o platino puoi entrare gratuitamente nei Louge di Emirates negli aeroporti di Roma Fiumicino o di Milano Malpensa. Normalmente dovresti pagare 94 euro per entrare in queste “sale d’attesa di extra lusso”, invece con la carta Frecciarossa oro o platino entrerai gratuitamente.

Per chi non sapesse cosa sono le sale Louge di Emirates, precisiamo che si tratta di sale di attesa dotate di ogni comodità. Potrete stare seduti su comodissime poltrone e guardare un film su un maxi schermo sorseggiando champagne. Potrete gustare ottimo cibo scegliendo da un buffet che cambia ogni giorno. Potrete anche lavorare da una postazione dotata di computer. Insomma: niente a che vedere con le normali sale d’attesa degli aeroporti.

Emirates solitamente riserva questo trattamento ai suoi clienti affezionati o a chi acquista biglietti in business class. Ma se tu hai la carta Frecciarossa oro o platino avrai accesso alle Louge di Emirates con qualsiasi biglietto e per qualunque destinazione fino al 31 dicembre. Però non potrai portare con te nessun altro accompagnatore a meno che anche il tuo accompagnatore – o la tua accompagnatrice- non abbia anche lui una carta Frecciarossa oro o platino.