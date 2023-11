Ripulisci senza farmaci le arterie dal colesterolo: puoi farlo a casa con questo metodo naturale

Mantenere le nostre arterie pulite è importante per prevenire diverse malattie. Vediamo come possiamo riuscirci senza farmaci.

Dalla pulizia delle arterie dipende la circolazione sanguigna e la possibilità di avere infarti e ictus. Va da sé che mantenere le nostre arterie ben pulite sia importantissimo. È possibile riuscirci anche senza ricorrere ai farmaci.

Le nostre arterie si “sporcano” in conseguenza del nostro stile di vita scorretto. Sovrappeso, sedentarietà, fumo, alimentazione ricca di grassi. Tutto questo può portare – soprattutto dopo i 50 anni ma in alcuni casi anche prima – ad avere patologie metaboliche come colesterolo, diabete e ipertensione. Ma non solo: si formano delle placche all’interno delle arterie che non consentono al sangue di fluire liberamente.

Se queste placche diventano troppo grandi possono fare occlusione e, da lì, possono verificarsi fenomeni come i trombi, gli ictus e gli infarti. Mantenere le nostre arterie ben pulite, quindi, è fondamentale e prima si inizia meglio è in quanto poi eliminare del tutto le placche che si sono formate può essere molto difficile. Per mantenere le arterie pulite non sempre bisogna ricorrere ai farmaci.

Ecco come ripulire le tue arterie in modo naturale

Mantenere le arterie pulite, come abbiamo visto, è fondamentale per prevenire il verificarsi di seri danni alla salute. È importante agire prima che sia troppo tardi.

I modi per ripulire le arterie dai grassi e dalle placche che si sono formate sono due: assumere farmaci specifici, cioè le famose Statine; aggiustare il proprio stile di vita. Le due cose non si escludono l’una con l’altra: anche chi assume le statine deve seguire uno stile di vita sano e, d’altro canto, dopo una certa età solo lo stile di vita può non bastare e diventano necessari anche i farmaci.

Se però non sei ancora nella condizione di dover assumere per forza i farmaci, allora sappi che puoi ripulire le tue arterie e ridurre di molto le dimensioni delle placche di grasso, adottando uno stile di vita sano. In prima battuta devi rivedere la tua alimentazione. È stato scientificamente dimostrato che la dieta migliore per ripulire le arterie è la dieta mediterranea. Vanno bene anche la dieta vegetariana e quella vegana ma se non vuoi privarti delle proteine animali, puoi tranquillamente seguire la classifica dieta mediterranea.

Quando parliamo di dieta mediterranea, però, ci riferiamo alla vera dieta dei popoli del Mediterraneo e non a quella odierna. Per ripulire le tue arterie devi mangiare molta verdura e molta frutta fresca, molti legumi, cereali integrali e poche proteine. In particolare niente carne rossa, niente formaggi grassi né burro o panna: niente grassi saturi insomma. Gli unici grassi ammessi sono quelli buoni come l’olio extravergine d’oliva, l’avocado, la frutta secca oppure i grassi Omega 3 del pesce. Inoltre è fondamentale abbinare la dieta ad una regolare attività fisica: cammina almeno 30 minuti tutti i giorni e se puoi vai in palestra almeno 3 volte a settimana. E non dimenticare di dormire almeno 8 ore a notte.