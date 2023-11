Scopri il segreto delle patate per dimagrire: funziona solo quando sono accompagnate da questo alimento

Al contrario di quanto molte persone pensano, le patate possono essere mangiate anche per dimagrire, purché abbinate nel modo giusto.

Le patate sono forse l’alimento più consumato in tutto il mondo grazie alla loro versatilità. Abbinate nel modo giusto possono addirittura aiutare a dimagrire.

Le patate sono un ortaggio ricco di vitamine e sali minerali preziosi per la nostra salute. Contengono molta vitamina C e molto potassio: questo le rende perfette per chi fa sport e deve reintegrare questo sale minerale. Ne esistono tre varietà: a pasta bianca, a pasta gialla e a pasta rossa. Queste ultimi contengono anche una buona quantità di vitamina A.

Le patate, pur facendo parte della famiglia degli ortaggi, sono ricche di carboidrati e contengono più calorie rispetto alle altre verdure. In media, 100 grammi di patate apportano 70 calorie. Ovviamente poi le calorie possono aumentare in base al metodo di cottura e ai condimenti che utilizziamo. Ma, se abbinate con un certo cibo, le patate possono addirittura aiutarci a dimagrire e, quindi, sono perfette anche a dieta.

Ecco come abbinare le patate per dimagrire

Se hai sempre evitato le patate nella credenza che facciano ingrassare, hai sempre sbagliato. Quest’ortaggio, abbinato nel modo giusto, può aiutarti a perdere peso più velocemente. Le patate in cucina possono essere utilizzate in mille modi. Una ricetta tipica che piace tanto ai bambini quanto agli adulti è il purè a base proprio di patate – solitamente si usano quelle a pasta bianca che sono più farinose- latte, burro e formaggio grattugiato. Croce e delizia di tutti noi sono le patatine fritte: buonissime per il palato ma un po’ meno per la linea e per la salute.

Possono essere consumate al forno, oppure al cartoccio o anche bollite e condite con olio extravergine d’oliva e prezzemolo. Ma possono anche essere impiegate in ricette più complesse come il gatteau di patate o gli gnocchi o le crocchette. Insomma la versatilità di quest’ortaggio non conosce limiti.

Se però sei a dieta, allora devi fare bene attenzione a come mangi le patate. Come spiegato sopra, infatti, pur trattandosi di un ortaggio, le patate sono molto ricche di carboidrati. Ma, pur contenendo molti carboidrati, hanno molte meno calorie della pasta o del riso o degli altri cereali. Di conseguenza, se vuoi dimagrire, l’ideale è proprio mangiare le patate al posto dei cereali e abbinarle sempre ad un cibo proteico.

Ad esempio puoi mangiare le patate insieme al tonno e ai fagiolini oppure, se sei vegetariana, puoi sostituire il tonno con le uova sode. Puoi mangiare le patate con il polpo alla griglia oppure puoi fare un’insalata con patate e sfilacci di pollo alla griglia. Se sei vegana puoi abbinare le patate ai ceci e completare il tutto con dei pomodorini.