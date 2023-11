Siete troppo magri e volete aumentare di peso? Seguendo questi consigli lo farete in maniera sana

Se essere sovrappeso è un grave problema, anche essere sottopeso lo è. Vediamo come fare per prendere qualche chilo.

Tanto essere in sovrappeso quanto essere sottopeso mettono a rischio la nostra salute. Se sei troppo magro e non riesci a prendere peso, vediamo cosa consigliano gli esperti.

Il sottopeso, in generale, non è un problema del mondo Occidentale dove, anzi, quasi tutti tendiamo a mangiare più del dovuto e ad accumulare chili di troppo. Tuttavia ci sono persone decisamente troppo magre che vorrebbero mettere sù qualche chilo ma non ci riescono. Beate loro, pensate? No, non è così: anche essere troppo magri può mettere a rischio la salute.

Avere una percentuale di grasso corporeo troppo bassa e non avere sufficiente massa muscolare compromette la salute delle ossa, delle articolazioni e anche degli organi. Si è soggetti più facilmente a pressione bassa e svenimenti e, nei casi più estremi, alle donne possono scomparire le mestruazioni. Vediamo cosa fare in questi casi per rimettersi in forma e prendere qualche chilo.

Ecco come prendere peso in modo sano

Se sei troppo magro la soluzione non è sicuramente abbuffarsi di dolci e patatine fritte. Certamente prenderesti peso ma ti verrebbero pure diabete e colesterolo. È importante mettere massa magra e non troppa massa grassa e, soprattutto, non compromettere la salute.

Prendere peso in modo sano richiede tempo e costanza. Per prima cosa bisogna iniziare ad allenarsi ma non facendo corsi di aerobica o attività che prevedono corse e salti: l’ideale è allenarsi con i pesi dalle tre alle cinque volte alla settimana. L’allenamento con i pesi è determinante per mettere sù muscolo e avere un fisico tonico e proporzionato, non scheletrico.

In secondo luogo bisogna aumentare un po’ l’introito calorico giornaliero ma puntando su cibi sani e non su junk food. L’ideale è abbondare un po’ con le proteine come il pesce, le uova, il pollo, il tofu, il tempeh. Via libera anche ai grassi buoni come avocado, olio extravergine d’oliva e frutta secca. Un trucchetto per consumare più frutta secca consiste nel frullarla e spalmarla sul pane o sulle fette biscottate. In alternativa puoi acquistare i burri di frutta secca che trovi già pronti nei supermercati come il burro di arachidi senza zucchero.

Se hai poca fame allora evita di fare 3 pasti abbondanti ma fai 5 pasti o anche 6 più piccoli. Se non riesci a mangiare cibo solido la mattina o a merenda, aiutati con i frullati. Fai dei frullati con frutta, yogurt e frutta secca. Non dimenticare i carboidrati, preferibilmente integrali: via libera al riso integrale, alla quinoa, al farro e all’ orzo. Ottime anche le patate e le patate dolci. Evita cioccolata, biscotti e dolci in generale che riempiono molto ma non apportano sostanze nutritive.