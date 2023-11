Michelle Hunziker: “La persona che mi fa più ridere”, la dedica scatena i social

Michelle Hunziker e la dedica che scatena i social: “La persona che mi fa più ridere”, ecco a chi sono riferite le dolci parole della conduttrice.

Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare del nuovo amore di Michelle Hunziker, Alessandro Carollo, arrivato un anno e mezzo dopo la rottura con l’ex marito Tomaso Trussardi. Dalla separazione, infatti, la conduttrice aveva tenuta molto riservata la sua vita privata, fatta eccezione per il periodo in cui ha frequentato il dottor Giovanni Angiolini, con cui è stata per pochi mesi.

Esclusa questa breve storia, Michelle non ha mai voluto rivelare nulla sua sua vita sentimentale, e nell’ultimo anno si è dedicata completamente alla sua famiglia, alle piccole Sole e Celeste e alla sua primogenita Aurora, che dallo scorso marzo l’ha resa nonna del piccolo Cesare. La Hunziker è innamoratissima di suo nipote e adora il suo nuovo ruolo di nonna, così come ha raccontato anche a Silvia toffanin a Verissimo.

Ora, però, anche il suo cuore ha ricominciato a battere e tutto grazie all’amore per il noto osteopata e fisioterapista. Dopo settimane di rumors e gossip, infatti, la coppia è uscita allo scoperto e ha cominciato a mostrarsi insieme anche sui social, dove sono apparse anche le prime dediche.

A proposito di dediche, nelle ultime ore sul profilo di Michelle ne è apparsa una davvero speciale, rivolta a qualcuno di molto importante per lei. Siete curiosi di sapere di chi si tratta e perché la conduttrice ha voluto scrivere queste parole? Ecco tutti i dettagli.

Michelle Hunziker e la dedica per qualcuno di speciale: “La persona che mi fa più ridere”, ecco i dettagli della vicenda

Michelle Hunziker è sempre molto presente e attiva sui social e li usa per condividere diversi momenti della sua vita privata e del suo lavoro, ma anche tante immagini che riguardano la sua famiglia. Spesso, infatti, la vediamo con le figlie Sole, Celeste e Aurora e da qualche mese anche con il nipotino Cesare, che ha un posto davvero speciale nel suo cuore.

Sempre molto solare e sorridente, in queste ore Michelle ha fatto una dedica speciale proprio a una persona a lei molto vicina, una di quelle che ama di più al mondo: stiamo parlando di sua figlia Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti. Le sue parole hanno commosso il web.

“La persona che mi fa più ridere al mondo sei tu… Bubi”, ha scritto Michelle riferendosi a sua figlia Aurora. Nello scatto, infatti, le due donne sorridono insieme e la conduttrice appare davvero raggiante, come del resto siamo abituati a vederla sempre, data la sua proverbiale solarità. Vi piacciono mamma e figlia insieme?