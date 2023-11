Barbara De Santi torna sui social dopo la delusione a Uomini e Donne: la dama si consola così

Barbara De Santi supera la delusione di Uomini e Donne e torna sorridente sui social: ecco cosa ha fatto. Il video ha colpito molto tutti.

Quest’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne ha visto grandissimi ritorni in studio: non soltanto Marcello Messina, ex-frequentazione di Ida Platano (che proprio in queste settimane è stata annunciata come nuova tronista del programma), ma soprattutto Barbara De Santi.

Sin da subito, la dama ha mostrato tutta la sua personalità, risultando una delle più attive e anche maggiormente sotto i riflettori del parterre femminile, insieme ad un altro grande nome del programma come Roberta Di Padua; in amore, però, le cose non le stanno andando benissimo.

Inizialmente si era messa completamente in gioco con Alessandro Pili Stella, ma alla fine si è tirata indietro visto il suo interesse per Claudia (con la quale ha comunque chiuso); in questi giorni sembrava essersi accesa una nuova fiamma di passione per la dama di Mantova, che però ha incassato una nuova delusione. Nonostante questo, non ha di certo perso né il suo spirito né il suo piglio: eccola di nuovo sorridente sui social, cosa ha fatto.

Barbara De Santi sempre col sorriso anche dopo la delusione a Uomini e Donne – VIDEO

Nell’ultima sfilata di Uomini e Donne Barbara De Santi ha ancora una volta incantato tutti quanti, ma questa volta sembrava che le avesse lasciato qualcosa di più di voti altissimi; inscenando un momento cult di Ghost, ha coinvolto Marco Viola durante la performance, per un momento sensuale che ha fatto provare emozioni inaspettate a entrambi.

Barbara avrebbe voluto approfondire quanto provato e uscire con Marco, ma il cavaliere (che pure ha ammesso di aver provato qualcosa a livello fisico) ha voluto fermarsi solamente al bel momento, conscio di essere stato preda di un’attrazione fisica del momento. Grande delusione per la dama, che non ha nascosto il suo dispiacere in studio; nonostante questo, comunque, non ha perso il sorriso.

Su Instagram infatti, di recente, ha condiviso nella sezione delle stories un particolare video che la mostra sorridente a cena a fianco di un amico, mentre si gusta le pietanze del ristorante; Marco pare essere già passato e, col suo solito entusiasmo e con la sua forte personalità, Barbara è pronta ancora a rimettersi in gioco al dating show di Canale 5.