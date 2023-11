Non tutti lo apprezzano, ma questo agrume di dicembre dovremmo mangiarlo più spesso: fa miracoli veri

Questo agrume è un vero e proprio toccasana per la tua salute, scopri come mai dovresti mangiarlo soprattutto in inverno tutti i benefici e le proprietà.

In inverno abbiamo bisogno di vitamine e altri nutrienti per prevenire i vari virus stagionali, in questo periodo infatti le nostre difese immunitarie potrebbero abbassarsi e per questa ragione dobbiamo cercare di alimentarci in maniera corretta così da non farci cogliere impreparati.

Gli agrumi sono costituiti da una polpa suddivisa in spicchi isolati da una membrana, ogni spicchio contiene particelle filiformi e succose, questi frutti in generale contengono al loro interno vitamina C e potassio. Esistono molte tipologie di agrumi ma ce ne sarebbe uno in particolare che dovresti assolutamente assumere in questa stagione, scopriamo quale e perché.

Questo agrume è un vero e proprio toccasana, ecco come mai non dovresti più farne a meno

Tra gli agrumi più diffusi dalle nostre parti, ci sono i limoni, i mandarini, il lime, le arance e il pompelmo, si consumano prevalentemente a crudo o può anche essere possibile estrarre il loro succo per berlo o per utilizzarlo in alcune ricette. Il pompelmo in particolare, talvolta può venire sottovalutato per il suo sapore particolare, tuttavia dovremmo sforzarci a consumarlo.

Questo frutto è simile all’arancia ma di dimensioni più grandi, il suo sapore è acidulo e amarognolo e ci sono diverse varietà di pompelmo, quello più noto è il pompelmo rosa. Presenta poche calorie ma è ricco di acqua, vitamina C e antiossidanti. Il pompelmo non deriva da un albero presente in natura, infatti è un incrocio effettuato direttamente dall’uomo, tra il pomelo e l’arancio moro. Col passare del tempo tuttavia, sta acquisendo sempre più caratteristiche per essere definita è una specie a se stante.

Questo frutto è tipico della stagione invernale e rispetto le altre tipologie di frutta, è povero di zuccheri, al suo interno troviamo qualche traccia di proteine e parecchie vitamine e minerali. Presenta delle proprietà antiossidanti e assumendolo andiamo a normalizzare la glicemia e il colesterolo. Integrandolo all’interno di una dieta il dimagrimento potrebbe essere più accentuato.

Gli effetti collaterali sarebbero legati prevalentemente ai casi in cui si assumono farmaci, infatti è stato evidenziato che purtroppo il pompelmo aumenterebbe la tossicità di determinati farmaci antiaritmici, provocando vasodilatazione, le interazioni nocive con il pompelmo, sono state anche correlate all’alcol etilico e alla nicotina. In generale se non assumiamo determinate tipologie di farmaci, inserirlo nella nostra dieta soprattutto in questo periodo potrebbe essere davvero interessante.