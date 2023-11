Come dire definitivamente addio ai talloni duri e screpolati: i trucchi della nonna che funzionano davvero

I talloni screpolati sono un problema per tante persone. Vi proponiamo qui 10 rimedi naturali per porre fine a questo fastidioso inestetismo.

Quanto fastidio quei talloni screpolati? Soprattutto con le alte temperature, complice sudore, sale e secchezza, i talloni si screpolano e si spellano e diventano un fastidio anche brutto da vedere. Oltre appunto alla fastidiosa sensazione di secchezza, i talloni screpolati diventano un vero e proprio inestetismo che non permette neanche di mettere le scarpe aperte d’estate.

La parola segreta è idratazione; idratare i piedi dopo ogni doccia è fondamentale, se ciò non basta, uno scrub settimanale e un impacco idratante potrebbero aiutare a migliorare la situazione, se anche questo non dovesse bastare, vi suggeriamo questi metodi antichi e naturali che aiutano a prevenire a curare questo fastidioso inestetismo.

Ecco i 10 rimedi naturali per mantenere i talloni lisci e idratati

Pediluvio lavanda e bicarbonato: prendete un catino riempitelo con acqua calda, aggiungete due o tre cucchiai di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale alla lavanda, immergete i piedi per 15-20 minuti, avrà anche un effetto rilassante. Procedere con lo scrub una volta terminato il pediluvio.

Pietra pomice: dopo un bagno caldo o un pediluvio, usare la pietra pomice ci aiuterà a rimuovere le cellule morte e a levigare i talloni. Utilizzare la pietra sui talloni con movimenti circolari e senza premere troppo.

Scrub per talloni: se non avete la pietra pomice, anche uno scrub aiuta a rimuovere le cellule morte; per ottenere lo scrub è sufficiente unire dello zucchero o del sale a qualche olio essenziale (o anche olio extra vergine d’oliva) di vostra preferenza e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo

Olio di sesamo: è indicato per idratare la pelle secca, viene usato per tutto il corpo ed è adatto anche per i talloni; prendete l’olio di sesamo e diluitelo con qualche goccia di olio essenziale alla menta, applicatelo sui talloni prima di andare a letto, usate dei calzini di cotone e il mattino dopo avrete i talloni morbidi e lisci.

Esfoliante al bicarbonato: sarà più delicato dello scrub col sale ma con la stessa azione levigante; mescolare due cucchiai di bicarbonato e un po’ d’acqua e applicare sui talloni con massaggi circolari.

Esfoliante alla farina di riso: stesso principio dell’esfoliante al bicarbonato, unendo farina di riso e olio alle mandorle o evo.

Trattamento con la banana: usare la polpa di una banana matura che è un idratante naturale e frullarla fino a renderla un composto liscio, applicarla sui piedi e tenerla per 20 minuti.

Impacco al miele: il miele è particolarmente indicato per idratare naturalmente la pelle, soprattutto sui punti più secchi e duri, come i talloni. Applicare il miele sui talloni e lasciare agire per 30 minuti e risciacquare con acqua tiepida.

Impacco al burro di karité: il burro di karité ha proprietà idratanti, quindi applicarlo sui talloni e lasciar agire tutta la notte, indossando calzini di cotone.

Trattamento con olio e limone: indicato anche per calli e duroni, basta mescolare olio e limone e applicare il composto sui talloni con movimenti circolari.