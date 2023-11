Spazzolino elettrico, l’errore che commettono tutti e che nuoce gravemente al cavo orale

Prendersi cura della propria igiene orale è di fondamentale importanza, eppure c’è un errore che tutti commettono con lo spazzolino elettrico

Quando parliamo dell’igiene orale, facciamo riferimento a uno degli aspetti più importanti e soprattutto indispensabili nella vita di tutti noi, e che per nessun motivo possiamo dimenticare o ancora sottovalutare.

Il rischio, infatti, non riguarda solo un possibile disagio estetico o ancora sociale, ma anche la possibile insorgenza di accumuli di batteri e germi all’interno della nostra bocca.

In particolare, dunque, oggi abbiamo deciso di soffermarci sull’utilizzo dello spazzolino elettrico e su un errore che spesso commettiamo tutti noi senza neanche rendercene conto: di cosa si tratta.

L’errore che tutti commettono con lo spazzolino elettrico

Ebbene sì, c’è in realtà un errore che tutti noi almeno una volta nella vita nell’utilizzare il nostro spazzolino elettrico. Come ben sappiamo, infatti, sempre di più ormai si parla di quanto questo possa essere più efficace e soprattutto resistente di quello invece classico, eppure non per questo possiamo ritenerlo privo di qualsiasi rischio soprattutto per quanto riguarda la nostra igiene orale.

Un aspetto che in tanti sottovalutano, infatti, riguarda proprio la manutenzione e la pulizia del proprio utensile: ma cosa possiamo rischiare se dimentichiamo questo passaggio così importante?

Pulire il proprio spazzolino elettrico, infatti, è un passaggio che in realtà non dovremmo mai dimenticare né sottolineare. Non basta, infatti, cambiare periodicamente la propria testina così da essere sicuri di non utilizzare delle setole ormai rovinate e soprattutto poco efficienti. Perché, in realtà, la parte che va all’interno della nostra bocca riguarda anche il piccolo manico di plastica che regge le setole. Ed è proprio lui che dovremmo sempre ricordarci di disinfettare, avendo cura di rimuovere possibili residui di acqua o sporco, e soprattutto prevenire l’insorgenza di muffa. Dopotutto, questo oggetto si trova sempre all’interno del bagno, luogo umido per antonomasia.

Il rischio a cui possiamo andare incontro, infatti, è un proliferare di germi e batteri all’interno della nostra bocca. Proprio per questo motivo, il nostro consiglio è quello di pulire con cura e attenzione il proprio spazzolino elettrico, munendo se possibile di un piccolo cotton fioc bagnato d’acqua e di detersivo per i piatti, o ancora aceto, così da poter pulire adeguatamente tutte le piccole fessure in cui potrebbero nascondersi residui di dentifricio. Infine, non dimenticate mai di asciugare con attenzione e in modo adeguato tutta la plastica interessata, così da non creare possibilità umidità.