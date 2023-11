Romina Power, tanta emozione per lei: tutti commossi dopo l’annuncio appena arrivato

Amatissima in tutto il mondo, Romina Power pochi giorni fa ha fatto commuovere tutti. Quello che le è accaduto è bellissimo oltre che meritato.

Nonostante le sue origini americane Romina Power da quando è arrivata in Italia e ha conosciuto Al Bano Carrisi ha sempre mostrato il suo amore per le terre pugliesi. Un amore incondizionato che va oltre ogni misura.

Chi la segue sa benissimo quanto in tutti questi anni ha lottato per la tutela dell’ambiente e dei mari, mettendoci la faccia e organizzando addirittura manifestazioni. Beh ecco che oggi questi suoi sacrifici sono stati premiati a pieno con un grande riconoscimento.

L’ex moglie di Al Bano Carrisi premiata per il suo grande impegno

Romina Power ha ottenuto il premio «Ambasciatore di terre di Puglia» 2023. Accanto a lei anche altri due personaggi illustri hanno ricevuto tale merito, ovvero il presidente di Tim Salvatore Rossi, l’editore e presidente di Telerama Paolo Pagliaro e il ricercatore e medico chirurgo Ermanno Leo. Tutti e tre, ognuno a suo modo hanno contribuito nella crescita e nella salvaguardia del paese.

Infatti, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato che tale evento non è soltanto la festa dei pugliesi di Milano ma è anche un modo per far capire agli altri quanto è giusto dare la propria collaborazione. Ecco le sue parole: “La forza e l’identità di questo premio che è arrivato alla diciassettesima edizione è quello di raccontare, da varie angolature, la nostra regione, a partire dai volti e dalle storie personali di chi l’ha resa nobile nel campo in cui è stato chiamato ad operare”.

Romina Power da anni ormai si batte contro gli scempi ambientali e in particolare in difesa del mare. Spesso l’abbiamo vista lanciare appelli non solo in televisione ma anche sui social. Sono diverse le battaglie a cui ha preso parte e a cui ci ha messo la faccia. Di recente si è schierata contro il comune il Comune di Manduria e la regione Puglia, per la realizzazione di depuratore consortile a poche centinaia di metri dal mare che prevede due scarichi. In un video l’artista innamorata di questi luoghi ha aperto una campagna di aiuto a sostegno di un ricorso al tribunale amministrativo per opporsi alla autorizzazione unica rilasciata dalla Regione.