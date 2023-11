4 parole una diversa dall’altra: trovate la quinta che combacia con tutte e siete pronti per un quiz in Tv

Pensi di essere in grado di risolvere questo indovinello? Metti subito alla prova le tue abilità con questo gioco.

I test e gli indovinelli sono molto divertenti per trascorrere alcuni minuti dalla propria giornata, staccando la mente dalla quotidianità e mettendo alla prova le proprie capacità.

Se pensi di essere in grado di riuscire a risolvere facilmente un indovinello e di trovare in poco tempo la risposta, questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a capire qual è la parola che collega le quattro che ti sono proposte. Detto così potrebbe sembrare un test abbastanza semplice, ma il tutto è complicato dal fatto che avrai solamente 15 secondi di tempo per riuscire a trovare la risposta corretta. Per questa ragione ti suggerisco di impostare un timer in modo tale da rispettare la regola del gioco e da non superare il tempo limite e, solo una volta in cui sarà suonato, potrai continuare a leggere per scoprire qual è il termine misterioso che dovresti indovinare.

Il test della parola: riuscirai a capire di quale si tratta?

Per darti una mano in questo gioco, il termine misterioso dovrà indovinare è composto da quattro lettere. Nel caso in cui non dovessi riuscire a capire di quale parola si tratti, non ti preoccupare, visto che vi saranno tanti altri test simili in cui poterti cimentare.

Ritornando al test in sé, se i 15 secondi di tempo sono trascorsi, allora potrai leggere il risultato del test. La parola misteriosa è: Alta. Ecco di seguito come tutti gli altri termini si ricollegano a questa parola:

• Società: Alta Società è un film che è uscito nel 1956 ed è stato diretto da Charles Walters. In questo film hanno partecipato attori del calibro di Grace Kelly e Frank Sinatra

• Definizione: l’alta definizione è la qualità in cui si possono vedere le immagini su uno schermo come per esempio quello della televisione

• Acqua: l’acqua alta può riferirsi alla marea, quando i livelli del mare si innalzano notevolmente per via degli influssi della luna

• Bergamo: la città di Bergamo è divisa in due parti, quella alta e quella bassa. La parte alta è la più antica tra le due, mentre quella bassa si è sviluppata principalmente dalla XIX secolo

E tu eri riuscito a indovinare la parola misteriosa di questo test oppure i 15 secondi di tempo non ti sono bastati?