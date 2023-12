Giorgia Meloni, spunta il suo tema natale astrologico: ecco come la politica era già ‘scritta nelle stelle’

Non c’è niente da fare: le stelle determinano anche il successo alle elezioni ed è ciò che è accaduto a Giorgia Meloni.

Il successo e la vittoria di Giorgia Meloni era già scritto nelle Stelle. Il suo tema natale astrologico non lascia dubbi.

Credete nella sorte? O nel destino? Qualcuno ci crede mentre altri pensano che sia tutto frutto di pure casualità e coincidenze. La vittoria di Giorgia Meloni alle ultime elezioni può essere interpretata in mille modi diversi ma sicuramente la leader di Fratelli d’Italia ha lavorato sodo per anni per arrivare ad essere il primo presidente del Consiglio donna dal 1946 ad oggi.

Ciò che è incredibile è che, in base al tema natale astrologico di Giorgia Meloni, il suo successo era già scritto. In pratica le stelle avevano già deciso la sua ascesa a Palazzo Chigi come primo premier donna dell’Italia. Sarà vero che anche il successo politico dipende dagli astri? Chi lo sa. Crederci non guasta mai.

Giorgia Meloni: un successo scritto nelle stelle

Giorgia Meloni è nata a Roma il 15 gennaio del 1977. È del segno zodiacale del Capricorno: testarda, determinata, grande lavoratrice e leale. Il suo successo era già scritto nelle Stelle.

Il tema natale astrologico prende in considerazione tantissimi aspetti che pochi di noi conoscono. Per capire la personalità di un soggetto e le sue predisposizioni bisogna conoscere non solo il segno zodiacale e l’ascendente ma anche la posizione dei vari pianeti nel momento in cui quella persona è nata.

Nel tema natale ci sono 12 case che corrispondono, ciascuna, ad un aspetto della vita come la famiglia, l’amore, il successo, i soldi, etc… In base al segno zodiacale che si trova in una determinata casa, una persona avrà successo oppure no in quel settore. Se, ad esempio nella casa della famiglia si trova un segno dolce e protettivo come il Cancro, quella persona sarà particolarmente predisposta per la vita familiare.

Quando in due case si trovano segni affini tra loro – due segni di fuoco o due segni di aria o di acqua o di terra – si dice che esse sono associate. Nel tema natale astrologico di Giorgia Meloni, ad esempio, la prima casa – la casa della leadership – è associata alla quinta casa che è la casa della creatività e del potere. Ma la quinta casa è anche associata al carisma e alla capacità di una persona di tenere banco e di intrattenere le altre persone.

Inoltre il tema natale astrologico di Giorgia Meloni evidenzia chiaramente un carattere forte, passionale e un’innata predisposizione per la politica e per le cause sociali. Insomma la leader di Fratelli d’Italia e attuale primo ministro italiano era già predestinata dalle stelle a diventare il nostro premier. Anche se è innegabile che la sua coerenza e la sua determinazione abbiano giocato un ruolo altrettanto importante.