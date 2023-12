Non sai quale sport praticare? Consulta l’oroscopo: l’attività fisica ideale per ciascun segno zodiacale

Spesso non pratichiamo sport perché scegliamo quello sbagliato: invece sono i segni zodiacali a suggerirci quello giusto per noi

Più volte vi abbiamo esortato a praticare con grande frequenza e con grande abnegazione l’attività fisica per star bene, sia con il corpo, che con la mente. Molte persone, invece, non riescono proprio a darsi allo sport. Forse perché sbagliano quello da praticare: il nostro sport ideale, secondo le stelle. A ogni segno zodiacale il suo.

Numerosi studi scientifici confermano i molteplici benefici legati all’attività fisica regolare, sottolineando come essa non solo favorisca la forma fisica, ma influenzi positivamente anche l’aspetto mentale. Si tratta di dati ormai consolidati scientificamente che, però, tante persone continuano a ignorare.

Non solo ne beneficia il corpo, ma anche la mente ne trae vantaggio. Eppure, tanti si ostinano alla vita sedentaria. Niente di più sbagliato. Se si vuole conoscere quale sport praticare (e, quindi, star bene) bisogna consultare le stelle. Del resto, l’oroscopo influenza ciò che siamo, ciò che facciamo, ciò che diciamo, ciò che ci piace. Perché non dovrebbe avere un peso anche sullo sport da praticare?

Lo sport da praticare per ogni segno zodiacale

Iniziamo con il primo dei dodici segni zodiacali, l’ardente e focoso Ariete. I nati sotto questa costellazione hanno sempre tanta energia da dare e da sfogare: per questo per loro lo sport ideale è la boxe. Hanno invece la testa sulle spalle e non amano grandi sforzi i nati sotto il segno del Toro. Niente di meglio, allora, del golf, che richiede grande pazienza e precisione. Un segno vivace come quello dei Gemelli non può che prediligere il basket con la frenesia di correre da un canestro all’altro.

Non si direbbe, ma il Cancro ama moltissimo il football americano. Da guardare, s’intende… Ci hanno fatto anche tanti film… Il Leone, invece, è il segno più forte dello Zodiaco, ma anche il più egocentrico. Per questo sarà un patito della palestra, avendo poi una voglia matta di sfoggiare il suo fisico da culturista. In tanti lo considerano uno sport noioso: parliamo del baseball. E tanti considerano noiosi i nati sotto il segno della Vergine, con questa loro aura perfettina. Beh, l’accoppiata è fatta.

E si saranno divertiti moltissimo in questi giorni di Atp Finals e Coppa Davis i nati sotto il segno della Bilancia: il loro sport preferito è il tennis. Persona molto particolare quella nata sotto il segno dello Scorpione. Non poteva che amare uno sport di nicchia come l’hockey sul ghiaccio. Tutt’altro che di nicchia è il calcio, lo sport preferito del Sagittario. Loro si differenziano in altri aspetti della vita.

Infine, il Capricorno, quando non lavora (quindi assai di rado) non disdegna di prendersi qualche giorno di relax sciando in montagna. Un segno libero e indipendente come l’Acquario non poteva che amare uno sport individuale come il nuoto. Ed è quasi ovvio che i Pesci non vogliano allontanarsi dal loro habitat naturale, praticando il surf.