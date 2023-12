Valentina Fradegrada esagera con i doppi sensi, i fan l’avvertono: “Ricorda com’è finita a Nina Moric”

L’influencer Valentina Fradegrada senza freni su Instagram con strani doppi sensi. I fan la paragonano alla modella Nina Moric. Il motivo.

Chi frequenta molto Instagram conoscerà sicuramente Valentina Fradegrada. L’influencer e modella, fidanzata con il calciatore Prince Boateng, è molto conosciuta e vanta più di 3 milioni di follower. La modella è proprietaria di tre brand e ha un canale su Youtube. Il brand più noto è Ubside Down Bikini, che rappresentano una forma innovativa perché sono triangoli che si indossano al contrario.

L’influencer e imprenditrice italiana è molto appassionata di moda e ama praticare fitness. Il suo fisico, grazie all’attività fisica, è perfetto e scolpito e la Fradegrada ha un sacco di follower uomini che l’ammirano per la sua sensualità, ma ha anche tante donne che la seguono, poiché apprezzano la sua passione per il mondo della moda e il suo carattere solare. Recentemente Valentina Fradegrada è finita al centro delle polemiche. Questa volta ha davvero esagerato.

Polemiche per Valentina Fradegrada: “Fai la fine di Nina Moric”

La Fradegrada ha pubblicato una serie di scatti pieni di doppi sensi e nella didascalia ha scritto: “obsession” (ossessione). Tra le foto c’è anche cibo e polpettine che formano un organo genitale maschile. I fan si sono arrabbiati e l’hanno accusata di essere volgare, a causa dei riferimenti sessuali delle sue foto. Ma c’è anche un altro dettaglio che non è sfuggito ai fan e agli hater, i quali le hanno ricordato che sta facendo la fine di Nina Moric.

Gli utenti hanno notato come le labbra di Valentina Fradegrada siano all’improvviso lievitate, forse un po’ troppo. L’influencer non le aveva così carnose e ha ricorso recentemente alla medicina estetica per ottenere la tecnica “russian lips”. Il procedimento, basato sul riempimento delle labbra sta spopolando anche tra le vip italiane anche se non riscuotono un gran successo tra le persone comuni, come nel paese in cui questa tecnica ha preso piede: la Russia.

Il risultato è un effetto che ricorda quello delle bambole Bratz, giocattoli molto in voga negli anni Duemila. Questo è il motivo per cui il nuovo look di Valentina Fradegrada non è piaciuto ai fan. Così gli haters le hanno detto di non fare la fine di Nina Moric, la modella che con la chirurgia plastica ha stravolto completamente il viso.