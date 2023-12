Lo chiamano Face Yoga e dà benessere al viso: in cosa consiste e come funziona la nuova tecnica beauty

La disciplina olistica ispirata alle posizioni dello Yoga tradizionale è diventata una pratica di benessere sempre più richiesta: scopriamola insieme.

Sta divenendo sempre più popolare tramite l’appellativo di “Face Yoga” e promette di contribuire alla tonificazione della pelle e dei muscoli del viso attraverso massaggi e manipolazioni ispirati agli Asana – ovvero alle posizioni – dello Yoga tradizionale. L’obiettivo della disciplina è di offrire una sensazione di distensione e benessere attraverso digitopressioni, massaggi rassodanti e linfodrenanti.

Negli ultimi quarant’anni circa, il Face Yoga si è diffuso in tutto il mondo, caratterizzandosi in base alle aree presso cui è stato accolto con maggiore entusiasmo, come l’Europa, la Russia e il Giappone, ma pur sempre mantenendo i principi di base ereditati dalla medicina ayurveda e dalla disciplina tradizionale degli Asana, in particolar modo dello Hatha Yoga indiano e tibetano.

Ed eseguirlo è particolamente semplice: può essere praticato da sdraiati o da seduti, ricevendo il massaggio da praticanti esperti o effettuandolo in autonomia dopo averne appresa la tecnica da insegnanti certificati. Inoltre, bastano le mani per compiere le operazioni necessarie anche se, all’occorrenza, possono essere utilizzati strumenti appositi sempre più presenti anche tra le corsie di supermercati generici, come morbidi rulli e sfere di vetro.

Gli effetti principali del Face Yoga sul viso e sul benessere psicofisico

Tanto le mani quanto gli strumenti adoperati per praticare il Face Yoga raggiungono un risultato comune immediatamente osservabile: stimolano la circolazione sanguigna e linfatica e, di conseguenza, tonificano la pelle e i muscoli del viso ravvivandone il colorito cutaneo. Solitamente, i massaggi e le manipolazioni sono precedute dall’applicazione di una crema idratante.

La crema, o in alternativa un olio oppure un siero, oltre a idratare e a rilassare la pelle del viso consente anche di effettuare i massaggi con maggior fluidità e morbidezza, al contempo esercitando la pressione opportuna a seconda delle aree coinvolte e delle necessità di stimolazione. E i miglioramenti sono presto constatabili: con una pratica costante di circa 10 minuti al giorno per almeno 6 giorni, già dopo la prima settimana la tonicità muscolare e il colorito della cute mostrano un aumento di benessere evidente.

E la pratica costante risulta significativamente benefica anche sullo stato psicofisico generale di chi la esercita, a partire dalla riduzione del livello di stress e di tensione che, partendo dal viso, tende a diffondersi anche nelle altre parti del corpo. Il Face Yoga, inoltre, consente di acquisire maggior consapevolezza riguardo alle tensioni facciali e suggerisce tecniche in grado di correggerle e trasformarle in distensione. Insomma: più sani e più belli grazie a semplici, piacevoli e benefici massaggi.