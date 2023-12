Gegia, dopo il Grande Fratello il silenzio: poi la dichiarazione sconvolgente, parole durissime

Dopo il Grande Fratello, Gegia rompe il silenzio con una dichiarazione sconvolgente. Parole durissime raccontano il suo percorso nel reality, svelando un capitolo inaspettato della sua storia.

Gegia, l’intramontabile musa della risata, si è aperta come mai prima d’ora nel salotto di Bella Ma’, condotto dal carismatico Pierluigi Diaco. La sua storia, un mix di successi e tribolazioni, ha fatto emergere il lato più oscuro di una carriera in cui spesso è stata confinata ai margini come mero personaggio secondario.

“Non hanno mai riconosciuto il mio talento,” ha sussurrato con voce vibrante. “Mi hanno sempre trattata male. Perché ho indossato la maschera della ‘scema’? Per far divertire la gente. Il pubblico, in quarant’anni, non mi ha mai abbandonato. Quando esco, faccio la spesa, cammino per strada o partecipo a serate, la gente mi ringrazia”

Il palcoscenico della vita di Gegia si è arricchito di proposte intriganti, come quella di un’avventura con Mehmet all’Isola dei Famosi. “Ce l’hanno proposto”, ha confessato, ma l’orizzonte della sua carriera è stato oscurato da inquietanti interrogativi riguardo a una possibile radiografia mediatica. “Radiata? E’ orrendo…” ha mormorato, rivelando un lato vulnerabile della sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

Gli applausi nei teatri, sebbene numerosi, sembrano echeggiare in un silenzio poco riconoscente. Gegia svela il dietro le quinte, rivelando: “Faccio teatro, i teatri si riempiono, ma nessuno lo dice. A chi mi riferisco? Alla produzione, agli alti funzionari… Negli anni ’80 mi amavano, poi negli anni ’90 le cose sono cambiate” ha confessato con una nota di tristezza.

Gegia e l’empowerment corporeo: al di là degli standard estetici

Nell’intervista si apre anche sul rapporto che ha con il proprio corpo: “Non sono mai stata bellissima,” confessa con onestà disarmante. “La classica prima donna nel cinema italiano è bellissima, ma io non avevo quel fisico. Ero questa piccoletta terroncella a cui dicevano ‘Torna al Paese tuo’. Ma sono testarda, adoro le sfide.”

Nei momenti di silenzio, quando il telefono sembrava suonare meno spesso, Gegia ha abbracciato un nuovo capitolo: l’università a 31 anni, studiando Lettere presso la Sapienza. “Dicevano che non avevo la cultura per la psicologia. Mi sono iscritta per un mio interesse, anche se non volevo fare la psicologa,” svela con un sorriso malizioso. “Mai fatto lavori solo per arrivare a fine mese, mettevo da parte ogni centesimo con orgoglio.“