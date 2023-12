Biscotti per Natale per i tuoi bambini: scegli le formine giuste a partire da 6 euro

La magia del Natale si avvicina è tempo di pensare a fare i biscotti con i tuoi bambini. Ecco le formine migliori a soli 6 euro.

Se ami fare biscotti di Natale devi comprare le formine migliori per poter realizzare dei biscotti buoni e belli. In commercio, esistono diverse forme che rimandano alle festività natalizie: alcune sono più semplici altre più dettagliate.

Le formine per i biscotti di Natale sono perfette per realizzare un dolce gustoso e per svolgere una bella attività con i tuoi bambini. Cucinare con loro infatti non solo gli permetterà di migliorare la motricità, ma anche di mettere da parte bei ricordi dei momenti natalizi trascorsi insieme.

Biscotti di Natale con i bambini: ecco le migliori formine

Per fare degli ottimi biscotti natalizi ti serve innanzitutto la ricetta perfetta. I biscotti infatti devono essere fragranti ma non troppo duri. Per fare dei biscotti di Natale si può partire da una semplice pasta frolla realizzata unendo: farina 00, burro, zucchero, uova e qualche aroma.

Dopo aver creato il panetto e lasciato riposare l’impasto per qualche ora, è il momento di munirsi di mattarello e di formine per fare i biscotti di Natale con i tuoi bambini. La pasta infatti andrà stesa, non troppo sottile, con uno spessore di circa 5-6 mm.

A questo punto sarà un gioco da ragazzi realizzare i biscotti con le formine natalizie.

Come abbiamo accennato in commercio ne esistono di vari tipi. Generalmente si tratta di set che prevedono diverse forme. È possibile optare per quelli in metallo oppure per gli stampini ad espulsione. Quest’ultima tipologia di stampini è davvero semplice da utilizzare basta stendere l’impasto e intagliare con la formina esercitando pressione per ottenere la forma desiderata.

Tra gli stampini tipicamente natalizi non possono mancare le forme che rimandano a questo magico periodo dell’anno: campane, renne, a fiocchi di neve, Babbo Natale, stella cometa, l’albero di Natale, il pupazzo di neve, la slitta di Babbo Natale, un angioletto, un pacco regalo e così via.

Generalmente un set di stampini non è particolarmente oneroso, bastano infatti 6 euro per portare a casa il tuo set di formine per biscotti di Natale. Anche su Amazon è possibile trovare il set scegliendo le forme che preferisci. Ma devi affrettarti perché diventa sempre più difficile accaparrarsi gli stampini, dopotutto il Natale è alle porte e molte persone si sono portate avanti con il lavoro.