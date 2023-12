Uomini e Donne, scatta il divieto per la dama: la redazione ha deciso di proibirglielo da contratto

La dama di Uomini e Donne ha svelato l’incredibile divieto che la redazione di canale 5 le ha imposto. I fan sono rimasti senza parole.

Forse fino ad ora nessuno si sarebbe aspettato che gli autori del noto programma in onda da anni su Mediaset avrebbero posto il veto su uno dei comportamenti di dame e cavalieri, ma ora che la protagonista del Trono Over non è più nel parterre, è saltata fuori tutta la verità, ecco di che cosa si tratta.

Scopriamo perché alla ex dama di Uomini e Donne è stato rivolto un esplicito divieto, per quale motivo è andata via e che cosa ha raccontato nei giorni scorsi alla redazione di una nota testata italiana a seguito della sua esperienza negli studi televisivi dello show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, la rivelazione dell’ex dama e il divieto assoluto imposto dalla redazione

Come alcuni di voi sapranno forse, una delle protagoniste dell’edizione Trono Over di Uomini e Donne da poco è uscita dal programma. Negli studi di Canale 5 ha conosciuto il cavaliere Maurizio Laudicino, stiamo parlando di Elena Di Bruno, che non fa parte più del parterre del tv show dei sentimenti. Dopo aver messo fine all’esperienza di Uomini e Donne, la Di Bruno ha rilasciato un’intervista alla redazione di Tg24, nella quale ha spiegato il vero motivo della sua assenza in studio.

A quanto pare, lei è andata via per diverse ragioni, e una di queste è che non ha trovato l’atmosfera giocosa e spensierata che avrebbe immaginato. Ma non solo. L’altro motivo è che è occupata al lavoro. Avendo una mansione commerciale infatti, non riusciva a conciliare il suo lavoro con l’impegno di Uomini e Donne, anche perché non è assolutamente possibile promuovere i propri prodotti o servizi in studio.

Secondo Elena Di Bruno però questo divieto assoluto, fatto dalla redazione a tutti i cavalieri e anche a tutte le dame che si presentano per partecipare al programma, non viene riconosciuto per una delle sue “colleghe”. Stiamo parlando di Ida Platano, l’ex dama che adesso siede sul trono rosso di Uomini e Donne. Pertanto Elena ha concluso la chiacchierata con una dichiarazione abbastanza forte. Senza peli sulla lingua ha detto che non a tutti viene riservato lo stesso trattamento: “L’ho sempre detto, ci sono figli e figliastri, ma è così palese.”