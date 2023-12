Teo Mammuccari, la verità sulla sua fidanzata: è un maresciallo dell’Esercito

Teo Mammuccari è felicemente fidanzato: ecco chi è la sua dolce metà misteriosa, nessuno conosceva la loro storia d’amore

Dai numerosi impegni televisivi alla sua vita sentimentale sempre molto movimentata. Teo Mammuccari è voglioso di avventurarsi in nuove storie che lo emozionano: è felicemente fidanzato da circa un anno con una ragazza misteriosa.

La verità è venuta a galla da pochi giorni con l’indiscrezione rilanciata dal settimanale Gente: ecco di chi si tratta, di professione fa il maresciallo dell’Esercito.

L’identità della donna è stata per lungo tempo misteriosa. Poche settimane fa lo stesso celebre conduttore tv ha rivelato a Il Messaggero che si sono incontrati per strada: “Ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno”, la sua confessione rivelando che ha trent’anni. Nella sua vita privata ha avuto numerosi flirt e storie d’amore serie anche con donne molto più giovani di lui: ecco che è scoppiato l’amore con il maresciallo dell’Esercito.

Teo Mammuccari, ecco la misteriosa donna al suo fianco

Da poche settimane lo stesso conduttore tv ha intrapreso una nuova sfida diventando un concorrente di Ballando con le stelle. Una voglia immensa di mettersi alla prova con il ballo: un’esperienza unica tralasciando almeno per il momento le sue nuove esperienze sul piccolo schermo.

Come svelato dal settimanale Gente, Teo Mammuccari è fidanzato da un anno con una trentenne: ben trent’anni di differenza tra i due, ma l’amore non bada a questo. La giovane donna è un maresciallo ordinario dell’esercito: di lei si sa soltanto questo. Poche settimane fa i due si sono fatti immortalare su un monopattino elettrico con la giovane donna ben stretta dietro all’uomo.

Sulla sua vita privata lo stesso Mammuccari è diventato molto riservato e non ha mai svelato pubblicamente il nome della sua dolce metà. Un legame speciale per vivere così intensamente una nuova storia d’amore: un momento decisivo per guardare avanti anche dal punto di vista sentimentale senza focalizzarsi sempre sul lavoro. Una voglia immensa di trovare così sempre nuove sensazioni positive per la felicità personale, che va di pari passo ai successi sul piccolo schermo. E che l’amore trionfi ancora una volta.