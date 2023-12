Noi ti diamo le citazioni tu indovina il film: se ci riesci in 20 secondi hai superato tutti

Pensi di saperlo riconoscere il film solo con una citazione? Metti alla prova la tua cultura generale con questo test.

I test sono dei giochi divertenti che possono essere fatti in un paio di minuti e che permettono di divertirsi e di trascorrere alcuni momenti di tranquillità, lontani dai problemi quotidiani.

Se pensi di avere un’ottima conoscenza nell’ambito cinematografico che possa bastare per aiutarti in questo gioco, allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine proposta qui sopra e leggere la citazione in essa contenuta, frase dalla quale dovrai indovinare qual è il film da cui è stata tratta.

Potrebbe sembrare un test relativamente semplice, ma la difficoltà maggiore sta nel fatto che avrai solamente 20 secondi di tempo per riuscire a scoprire quale sia il film in questione. Per questa ragione ti invito a impostare un cronometro in modo tale da non eccedere con il limite di tempo, e solamente una volta in cui esso sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei davvero riuscito a indovinare il film in questione.

Il test del film: e tu sei riuscito a capire quale sia?

Per darti un’ulteriore indizio per riuscire a risolvere questo indovinello, il film in questione fa parte di una saga di tre film in tutto, che sono usciti nel secolo scorso, quasi quarant’anni fa. Nel caso in cui non riuscissi a risolvere questo test non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni di questo genere per poterti mettere alla prova.

Tornando al test vero e proprio, se i 20 secondi tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. Il film da indovinare era il seguente: Ritorno al futuro. Questo film è uscito nel 1985 e i due protagonisti sono stati interpretati dagli attori Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

I film di questa saga narrano le avventure che i due protagonisti devono affrontare quando riescono a far funzionare un’auto che permette loro di viaggiare nel tempo, e tutte le loro vicende sono rese particolarmente divertenti da tutti gli intoppi che dovranno affrontare per riuscire a sistemare i pasticci che si sono causati con i viaggi nel tempo.

E tu eri riuscito a indovinare il film in questione oppure 20 secondi di tempo non ti sono proprio bastati?