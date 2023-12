Sophia Loren, quanti anni hanno e cosa fanno nella vita i figli

Sono in molti a chiedersi cosa facciano nella vita e quanti anni abbiano i figli dell’attrice Premio Oscar Sophia Loren. Ecco qualcosa in più su di loro.

La grandissima attrice italiana Sophia Loren è considerata una delle più grandi del cinema mondiale, infatti nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi oscar. Tutti la ricordano per le sue splendide performance nei film come “Un marito per Cinzia”, “La baia di Napoli” o “Matrimonio all’italiana”.

Tuttavia, la pellicola che l’ha resa celebre in tutto il mondo è senza dubbio “La Ciociara”, grazie alla quale ha vinto anche il suo primo Oscar. Nel 1991 invece ha ricevuto un Oscar onorario per la meravigliosa carriera cinematografica. Nella sua vita privata è stata sposata con il produttore Carlo Ponti, con il quale ha avuto due figli: Edoardo e Carlo.

Sophia Loren, ecco cosa fanno i suoi figli

La grande ascesa di Sophia Loren iniziò subito dopo l’incontro con il noto produttore cinematografico Carlo Ponti, che la notò ad un concorso di bellezza. Successivamente, grazie ad un colloquio di lavoro positivo la Loren riuscì ad entrare nel mondo del cinema e a realizzare il suo sogno.

Non a caso in quel periodo decise di utilizzare una serie di nomi d’arte, che nell’industria cinematografica l’avrebbero contraddistinta. Il primo nome d’arte fu Sofia Lazzaro, mentre l’attuale Sophia Loren nacque grazie ad un suggerimento giunto da Goffredo Lombardo, il quale si ispirò al nome dell’attrice Marta Torén.

Nel 1966 la bravissima attrice romana sposò finalmente il produttore Carlo Ponti, con il quale ebbe due splendidi figli. Il primogenito lo chiamarono Carlo Jr e nacque a Ginevra nel 1968, mentre il secondo figlio decisero di chiamarlo Edoardo e nacque nel 1973 nella medesima città svizzera. Cosa fanno oggi i due figli di Sophia Loren e di Carlo Ponti? Entrambi hanno intrapreso la strada dello spettacolo: Carlo Jr è diventato un bravissimo direttore d’orchestra, Edoardo invece è un noto regista, sceneggiatore e produttore cinematografico.

Il primogenito è inoltre padre di due figli, avuti con la moglie violinista Andrea Meszaros. Il secondo figlio dell’attrice romana ha invece una moglie americana, con la quale ha avuto due figli. In modo particolare, Carlo Jr è stato direttore dell’orchestra nazionale russa e direttore d’orchestra della San Bernardino Symphony. Ultimamente, il regista Edoardo Ponti ha ottenuto il premio per la miglior regia per il film “La vita davanti a sé”, nel quale ha recitato Sophia Loren.