Uomini e Donne, scoppia un’altra coppia: clamoroso ritorno in studio? Maria De Filippi pronta al colpaccio

Colpo di scena a Uomini e donne, stando alle ultime anticipazioni è scoppiata un’altra amatissima ex coppia del trono over

Chi ha seguito lo scorso anno Uomini e Donne sicuramente si ricorderà di Alessandro Sposito e Pamela Fersini. I due hanno preso parte al programma nella scorsa edizione e dopo una breve frequentazione entrambi scelsero di lasciare il parterre e proseguire la loro storia lontani dalle telecamere.

Eppure, qualcosa è successo tanto da decidere di prendere due strade diverse. Ad annunciare la rottura proprio l’ex cavaliere in una lunga intervista.

Alessandro Sposito e Pamela si sono lasciati: la discussione a Ued lo scorso anno con l’intervento di Maria

Alessandro Sposito ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Magazine Uomini e donne. L’ex cavaliere ha rivelato i motivi che lo hanno portato a dire addio a Pamela. Già durante la loro conoscenza nel parterre spesso sono stati protagonisti di forti litigi causati dalla gelosia di entrambi. Ma non solo, in un confronto lui parlò di bugie che la compagna le diceva per non litigare. Pamela all’epoca disse che era quasi costretta a dirle perché lui, accecato dalla troppa possessività, non avrebbe mai capito.

All’epoca però a farli riflettere ci pensò Maria De Filippi dando giusti consigli ad entrambi. Oggi però la loro storia sarebbe finita più o meno per gli stessi motivi. Sposito, intervistato dal settimanale di Ued ha parlato ancora di bugie e di comportamenti non assolutamente accettabili da parte della Fersini.

I motivi dell’addio tra la coppia

Come detto in precedenza ad annunciare l’addio è stato proprio il cavaliere. Alessandro si è detto deluso e amareggiato dal comportamento di Pamela nei suoi riguardi. Ad oggi purtroppo nulla è risanabile dato che è rimasto davvero scottato da quanto successo. Sposito ha parlato di bugie scoperte, bugie che lui non sopporta affatto.

L’ex cavaliere ha scoperto che quando Pamela diceva di uscire con le amiche in realtà usciva con coppie e alcuni amici single, ma è anche venuto a sapere che spesso ad accompagnarla a casa erano proprio questi amici e non le sue amiche. Prima di prendere questa decisione, Alessandro ha fatto sapere che entrambi si sono presi una pausa di riflessione ma poi alla fine ha capito che era meglio separarsi in maniera definitiva.