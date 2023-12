Carlotta Mantovan, impossibile trattenere le lacrime: “Ne sono certa”, il pensiero per Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan a cuore aperto parla davanti le telecamere, il dolce pensiero rivolto a Fabrizio Frizzi fa commuovere il web.

Durante le ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere Carlotta Mantovan protagonista di Ballando con le Stelle, scendendo in pista per misurarsi con il ballo così come anni fa aveva fatto anche Fabrizio Frizzi convinto dall’amica Milly Carlucci.

Il programma del sabato sera di Rai 1, però, per la Mantovan rappresenta anche l’occasione perfetta per tornare davanti le telecamere dopo qualche sporadica intervista rilasciata a noti show della tv parlando di sé stessa e di come sia cambiata la vita con l’addio a Fabrizio Frizzi.

Carlotta Mantovan come un fiume in piena, impossibile trattenere le lacrime

Grazie a Ballando con le Stelle, Carlotta Mantovan ha deciso di tornare in Italia per vivere nuovamente al fianco delle persone care, chiudendo almeno momentaneamente la parentesi legata alla Normandia dove abita ormai da moltissimi anni insieme alla figlia Stella.

Il percorso che sta facendo nel programma di Milly Carlucci, in un certo qual modo, le sta permettendo di ripercorrere i passi di Fabrizio Frizzi mettendo tutta sé stessa con impegno, passione, divertimento nel tentativo di non deludere il suo compagno di viaggi, il maestro Marcello Porcu.

Durante una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, però, Carlotta Mantovan ha deciso di lasciarsi andare a una confidenza molto particolare. Parole che per la concorrente di Ballando non sono passate inosservate, così tanto che per i fan è stato impossibile trattenere le lacrime.

Il dolce ricordo di Fabrizio Frizzi

L’intervista al famoso magazine per Carlotta Mantovan è fatta di confidenze di vario tipo, parlando di Ballando con le Stelle, la voglia di divertirsi e mettersi in gioco con qualcosa di molto diverso dalle sue competenze scendendo in pista di settimana in settimana al fianco del suo maestro. Inevitabilmente, il programma condotto da Milly Carlucci rappresenta, davvero, un punto di connessione con Fabrizio Frizzi, per il pubblico che lo rivede nella moglie e per la stessa che sta ripercorrendo tutti i passi che in passato aveva già realizzato il marito vivendoli però in qualità di spettatrice.

Nonostante tutto, però, l’esperienza televisiva a Ballando con le Stelle continua a essere vissuta nel ricordo di Fabrizio Frizzi che sente sempre e comunque accanto a sé stessa e la figlia Stella. Non a caso, parlando proprio del compianto marito, Carlotta Mantovan si è lasciata andare commossa a questa confessione che ha subito lasciato tutti senza parole: “Sono certa che, accanto alla nostra Stella, Fabrizio sarebbe stato il primo a fare il tifo per me“.