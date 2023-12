Belen e Stefano De Martino, dopo Domenica in arrivano le ‘frecciatine’: cosa sta succedendo

Sono giorni di tensione per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Le rivelazioni della showgirl scatenano le frecciatine: ecco le più taglienti

Che l’ennesimo ritorno di fiamma tra i due celebri volti televisivi si sia ormai esaurito da un po’ di tempo è chiaro a tutti. Ciò che però non si sapeva era il motivo di questa ennesima separazione e a rivelarlo, dopo mesi di silenzio, è stata proprio Belen Rodriguez, che si è concessa ad una lunga intervista a Domenica In di Mara Venier. Dopo le sue parole, però, la bufera.

Se a Domenica In Belen Rodriguez ha parlato di almeno dodici tradimenti subiti dall’ormai ex marito, scoperti da lei stessa, con grande malessere che le è anche costato un ricovero di 20 giorni, Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa ha detto cose molto diverse. “Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. C’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé. (…) Belén è la madre di mio figlio” ha detto, spiegando quindi la sua volontà di non dire la propria versione dei fatti. Immancabili, però, le frecciatine: eccone una velenosissima.

Frecciatine per Stefano e Belen: Fiorello non si trattiene

Se Belen Rodriguez ha voluto parlare apertamente dei dodici tradimenti scoperti nel giro di poco tempo e delle sue telefonate alle “signorine“, come le chiama lei, con cui Stefano De Martino l’avrebbe tradita, Stefano invece sceglie di non dire niente e spiega questa decisione con la volontà di proteggere Santiago, loro figlio. A Viva Rai 2, però, Fiorello non si trattiene e commenta i fatti più chiacchierati del weekend, lasciandosi andare a qualche dichiarazione pungente.

“Se è la mamma di tuo figlio allora non la devi tradire” dice, senza mezzi termini, replicando quindi alle affermazioni di De Martino a Che Tempo Che Fa. Non mancano poi le battute, come quella su Stefano De Martino che si ferma al semaforo rosso e, nell’attesa, si accoppia con la donna della macchina a fianco. Insomma, Fiorello sembra aver preso le parti di Belen e di non aver apprezzato le posizioni assunte da Stefano De Martino: chissà, però, se il ballerino e showman replicherà mai.