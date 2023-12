Rita Dalla Chiesa, avete mai visto la sua casa in Sicilia? Una vista mozzafiato

La nota conduttrice e politica italiana, è proprietaria di una bellissimo immobile in Sicilia. Ecco la casa di Rita Dalla Chiesa.

Conduttrice, politica e personaggio di grande valore, Rita Dalla Chiesa è uno dei volti più amati della televisione italiana. Primogenita del generale dei Carabinieri e vittima della mafia Carlo Alberto dalla Chiesa, morto nella strage di via Carini il 3 settembre 1982, per anni è stata il volto di Forum, il programma di Canale 5 e Rete 4.

Per Rita Dalla Chiesa il debutto in televisione è arrivato nel 1983, un anno dopo l’uccisione del padre, con la conduzione del programma Vediamoci sul Due, in onda su Rai 2. Tra il 1984 e il 1985 ha condotto anche un programma di successo con Fabrizio Frizzi dal titolo Pane e marmellate, rivolto prettamente ad un pubblico giovane. Impegnati nella conduzione della fortunata trasmissione, Frizzi e Dalla Chiesa si innamorano e coronano la loro storia con un matrimonio nel 1992.

La conduttrice televisiva è da sempre un’attivista animalista, schierata in campagne promozionali a difesa di ogni specie animale. Dai suoi profili social emerge l’impegno e la passione per questo tema e il desiderio costante di voler aiutare in prima persona questi speciali esseri viventi. Tra le passioni di Rita, inoltre, non passa in secondo piano la politica. L’ex conduttrice di Forum, infatti, ricopre il ruolo di Deputata della Repubblica Italiana.

La casa in Sicilia vista mare di Rita Dalla Chiesa

La conduttrice ha condiviso recentemente sul suo profilo ufficiale Facebook, degli scatti inediti che ritraggono l’appartamento vista mare acquistato nel 2015 a Mondello, in Sicilia. “Mondello… Mi manchi. Quanto amore ci avevo messo”, scrive queste parole Rita Dalla Chiesa nella didascalia delle foto, ricordando con nostalgia l’immobile tanto amato e che ha dovuto vendere nel 2020.

La conduttrice, da sempre molto innamorata di Palermo e della Sicilia, aveva deciso di stabilirsi nel capoluogo siciliano trasferendosi in una casa di pescatori ristrutturata, con una splendida vista sulla piazza e sul golfo del Monte Pellegrino. Rita Dalla Chiesa aveva arredato l’appartamento in maniera essenziale, utilizzando soprattutto i toni dell’azzurro e del rosso, i suoi colori preferiti.

Con l’arrivo della pandemia Covid-19 e le crescenti difficoltà negli spostamenti da una regione all’altra, l’ex conduttrice di Forum ha dovuto rinunciare all’appartamento in Sicilia a causa della troppa lontananza da Roma e dagli impegni lavorativi.