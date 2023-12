Chi fra te e il partner è il più affettuoso? Dipende (anche) dal segno zodiacale

L’affetto in amore è anche una questione di segni zodiacali: sono questi i più dolci e affettuosi in assoluto di tutto l’oroscopo!

Per quanto l’amore sia a tutti gli effetti un’esperienza estremamente soggettiva e personale e che può cambiare molto da persona a persona, diciamo pure come ci siano dei comportamenti che potremmo anche definire universali e che indicano in maniera chiara e inequivocabile il modo in cui si intende e si vive l’amore.

Essere affettuosi è una prerogativa che non solo non appartiene a tutte le persone, ma neanche a tutti i segni zodiacali. Se ci sono, infatti, alcuni segni che faticano a esprimere i propri sentimenti – pur amando tantissimo il partner – ce ne sono altri invece che sono dolci, affettuosi e premurosi con la propria dolce metà e non perdono mai occasione di dimostrare – anche pubblicamente – tutto il loro amore. Ma di quali segni stiamo parlando?

I segni più affettuosi dell’oroscopo sono questi: per caso c’è anche il tuo?

CANCRO

Non è un mistero che il Cancro sia il segno più sensibile dell’oroscopo. La sua spiccata emotività, infatti, gli consente di entrare in connessione profonda col partner. E così riesce sempre a carpire i bisogni e i desideri dell’altra persona anche solo da un respiro più lungo o pesante. Ma non solo. I nati sotto questo segno hanno un grande bisogno di affetto e intimità, motivo per cui cercano sempre di esprimere le proprie emozioni dimostrando così quanto tengano davvero al proprio partner.

TORO

Il Toro è un segno che cerca di trasmettere sempre e comunque stabilità, motivo per cui questo segno quando si impegna lo fa seriamente e cerca di dimostrarlo in ogni modo. I nati sotto questo segno, infatti, preferiscono la dolcezza e la tenerezza ai litigi e alle incomprensioni così da mantenere quanto più possibile un equilibrio e una serenità che non vanno intaccati per nessuna ragione al mondo. Abbracci confortanti o attenzioni quotidiane quindi saranno all’ordine del giorno con questo segno.

PESCI

I Pesci fantasticherebbero per tutto il tempo e vivono sempre in un mondo tutto loro, non stupisce quindi se proprio loro siano così romantici e affettuosi col proprio partner. I nati sotto questo segno, infatti, cercano sempre il contatto fisico perché hanno il bisogno di sentire la persona amata tra le proprie braccia. Per questo segno, insomma, la gentilezza e la tenerezza vengono prima di ogni cosa.