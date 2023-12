Oroscopo, la classifica dei segni per il mese di dicembre: attenzione agli ultimi tre, momenti difficili

Avete l’impressione che qualcosa vi remi contro? Le stelle a dicembre non promettono bene per questi segni: loro quelli più sfortunati.

Ha ufficialmente preso il via il fatidico conto alla rovescia che vedrà, alla fine, calare il sipario sul 2023. Ci lasceremo alle spalle anche quest’anno, pronti ad iniziarne un altro carichi di ambizioni e aspettative. Attenzione però, il modo in cui l’anno in corso si chiuderà potrebbe essere il preludio di un inizio non del tutto positivo.

A rivelarcelo sono le stelle che ci offrono una breve panoramica su quelli che saranno gli avvenimenti che per tutto il mese di dicembre ci vedranno protagonisti. Non per tutti le cose si mettono bene, e secondo questa breve classifica sono in particolare questi 3 segni zodiacali a doversi rimboccare le maniche: momenti difficili in arrivo.

Oroscopo del mese, la classifica dei segni: attenti a quei 3, la sfortuna sarà loro nemica

Quando le cose nella vita di tutti i giorni non vanno per il meglio, è sicuramente anche colpa del nostro segno zodiacale. Le stelle influenzano nel bene e nel male la nostra quotidianità. Quando le congiunzioni astrali sono dalla nostra, tutto va per il meglio. Ma quando qualche pianeta sembra essere in opposizione, ecco che iniziamo ad avere la luna storta. Per alcuni il mese di Dicembre si dice all’insegna del relax, della spensieratezza e della fortuna, per altri sarà un mese decisamente faticoso.

Scorpione : dicembre all’insegna dell’amore per i nati sotto questo segno d’acqua. Le cose sembrano mettersi per il verso giusto, soprattutto per gli scorpione in coppia che riusciranno a trovare una bella intesa col partner.

: dicembre all’insegna dell’amore per i nati sotto questo segno d’acqua. Le cose sembrano mettersi per il verso giusto, soprattutto per gli scorpione in coppia che riusciranno a trovare una bella intesa col partner. Bilancia : nonostante le iniziali avversità vi consigliamo di tenere duro perché in questi giorni le cose potrebbero evolvere in positivo, soprattutto sul fronte lavorativo. I frutti dell’impegno messo in questi mesi potrebbero arrivare e potreste restarne particolarmente sorpresi.

: nonostante le iniziali avversità vi consigliamo di tenere duro perché in questi giorni le cose potrebbero evolvere in positivo, soprattutto sul fronte lavorativo. I frutti dell’impegno messo in questi mesi potrebbero arrivare e potreste restarne particolarmente sorpresi. Cancro : ah, cari amici Venere è dalla vostra ma non solo. L’amore va a gonfie vele, vi sentite bene e questo vi fornisce la carica giusta per dare il massimo sul fronte lavorativo. Avete dalla vostra parte tutto l’appoggio possibile e questo vi farà sentire motivati a intraprendere nuove strade.

: ah, cari amici Venere è dalla vostra ma non solo. L’amore va a gonfie vele, vi sentite bene e questo vi fornisce la carica giusta per dare il massimo sul fronte lavorativo. Avete dalla vostra parte tutto l’appoggio possibile e questo vi farà sentire motivati a intraprendere nuove strade. Vergine : in questo mese avete la possibilità di fare un po’ di ordine nella vostra mente ma soprattutto nel vostro cuore. Fate spazio ai sentimenti e non vi pentirete delle scelta.

: in questo mese avete la possibilità di fare un po’ di ordine nella vostra mente ma soprattutto nel vostro cuore. Fate spazio ai sentimenti e non vi pentirete delle scelta. Leone: bene il lavoro che vi da grande soddisfazione, avete dalla vostra la possibilità di mettere nero su bianco dei progetti importanti che vedranno la piena realizzazione nel nuovo anno.

Dicembre, un periodo di attesa per questi segni

Per i nati sotto questi segni si apre invece un periodo di ‘stasi’. Questo non significa che non saranno produttivi, ma al contrario avranno bisogno di ritrovare un equilibrio forse perduto, così da ripartire più carichi che mai.

Capricorno : in questo mese attraversate un periodo di stasi che si dice perfetto per riorganizzare la vostra vita. Essendo un segno che si lascia molto guidare dalla razionalità, il Capricorno deve riflettere a lungo prima di prendere una decisione, ed è giunto il momento di pianificare per il nuovo anno.

: in questo mese attraversate un periodo di stasi che si dice perfetto per riorganizzare la vostra vita. Essendo un segno che si lascia molto guidare dalla razionalità, il Capricorno deve riflettere a lungo prima di prendere una decisione, ed è giunto il momento di pianificare per il nuovo anno. Toro : questo mese richiede da voi un momento di riflessione e di introspezione. Avete bisogno di trovare la ‘retta via’ per poter ripartire, e questo periodo dell’anno si dice il momento migliore per riorganizzare l’agenda.

: questo mese richiede da voi un momento di riflessione e di introspezione. Avete bisogno di trovare la ‘retta via’ per poter ripartire, e questo periodo dell’anno si dice il momento migliore per riorganizzare l’agenda. Ariete: dovreste imparare a tirare il freno ogni tanto e a capire in quale direzione andare. Il percorso intrapreso non vi ha portati poi così lontano, sarebbe il caso di riorganizzare i pensieri e poi la vita.

Momento no per loro tre