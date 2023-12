Quanto costa la tuta indossata da Elisabetta Gregoraci a Verissimo? Prezzo stellare

Sensualità da vendere e bellezza che toglie il fiato, Elisabetta Gregoraci a Verissimo ha incantato tutti con un outfit pazzesco, il prezzo della tuta spiazza.

Ogni volta che si mostra Elisabetta Gregoraci riesce sempre a lasciare tutti a bocca aperta con la sua strepitosa bellezza e la sua sensualità. Che passi inosservata agli occhi di chi la segue e la ama è davvero impossibile, questi non fanno che ripeterle quanto sia favolosa e seducente.

Sul piccolo schermo fece il suo debutto quando era giovanissima e ammaliò tutti con il suo modo di fare, la sua bellezza mozzafiato e il suo corpo da paura. Negli anni ha dimostrato che oltre ad essere meravigliosa ha anche un grande talento ed è riuscita a farsi sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione nei panni di showgirl e conduttrice.

Dal suo esordio sono trascorsi quasi trent’anni ma il tempo per lei non sembra passare mai, infatti è sempre più seducente e incantevole. Elisabetta Gregoraci è davvero uno schianto, di fronte alle sue curve pazzesche i fan perdono sempre la testa. Al suo corpo statuario tiene moltissimo, infatti si allena con costanza e segue uno stile di vita sano, i risultati sono pazzeschi.

Elisabetta Gregoraci a Verissimo con un outfit da sogno, il prezzo della tuta è da capogiro

Da poco la splendida showgirl e conduttrice è tornata a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, questa volta però insieme al padre e alla sorella. Per l’occasione ha scelto un outfit meraviglioso che come al solito ha messo in risalto la sua fantastica forma fisica.

Elisabetta Gregoraci ha indossato una jumpsuit nera super scollata che lasciava davvero poco all’immaginazione. Gran parte del suo esplosivo décolleté infatti era in bella mostra, una visione che ha fatto perdere totalmente la testa a chiunque.

Fan e telespettatori sono impazziti non appena l’hanno vista, questi non hanno potuto fare a meno di ammirare le sue fantastiche forme e restare senza fiato. I post pubblicati da lei e dal profilo Instagram del programma hanno fatto subito il pieno di like e complimenti.

In molti le hanno chiesto informazioni sul suo fantastico outfit, il prezzo però non è per tutti dal momento che è davvero stellare. Sapete quanto costa? La tuta indossata a Verissimo dalla conduttrice è firmata Elisabetta Franchi e costa 740 euro, una cifra che ha spiazzato praticamente tutti.