Nino Frassica, tutti in lacrime per la moglie: triste annuncio appena arrivato

Nino Frassica è noto per le sue battute irriverenti, ma ora sta attraversando un brutto momento insieme alla moglie Barbara: tutti in lacrime

Una dinamica davvero alquanto strana per la famiglia di Nino Frassica: la moglie sta prendendo gli antidepressivi tutti i giorni dopo la brutta notizia. La ricostruzione della vicenda con una denuncia nei loro confronti: ecco perché.

Un momento complicato per Nino Frassica e per la moglie Barbara a causa di un caso davvero strano. La donna è stata un’attrice hard di successo arrivando a guadagnare anche un milione di lire a settimana. Successivamente ha girato un programma su una rete locale in Lombardia, una versione hard di Stranamore, raccogliendo video-annunci erotici. Poi ha conosciuto il celebre attore comico dopo uno spettacolo innamorandosi fin da subito, nel 2008.

I due hanno ben 25 anni di differenza, ma per loro non sono stati mai un problema, convivono a Roma. Ora la brutta botta a causa di un evento strano che ha scombussolato la vita.

Nino Frassica, la moglie non sta bene: ecco cos’è successo

I due si sono sposati a Messina senza fedi: la signora Frassica ha deciso così perché lo considera soltanto uno spreco di soldi. Cosa sta succedendo nella loro vita privata?

Come svelato dal settimanale Nuovo, è nato un vero e proprio giallo nella vita del celebre comico Nino Frassica a causa della misteriosa scomparsa del gatto Hiro, sempre legato alla moglie Barbara Exignotis. L’attore ha lanciato un appello verso la fine di settembre annunciando una ricompensa di 10mila euro in caso di ritrovamento.

Tutto è avvenuto durante il suo trasferimento a Spoleto in compagnia della moglie e dei tre felini per ritornare sul set con le riprese della nuova stagione della fiction Rai Don Matteo. Subito lo stesso Frassica ha rivelato: “Hiro è tenuto rinchiuso in una casa da una coppia“, la sua confessione senza giri di parole. Anche la moglie sta attraversando un brutto periodo: “Sono distrutta. Prendo Xanax, Prozac e bevo birra”.

Ora la coppia è a pezzi dopo quello che sta succedendo: “Non ce la facciamo più, è come un figlio”, ha rivelato la figlia di Barbara. Un momento davvero terribile con la stessa Barbara che si è lasciata andare ad una parola di troppo contro un’altra vicina molto anziana, colpevole di aver cacciato il gatto in casa sua. Gli ex vicini hanno così deciso di optare per una denuncia nei confronti di Barbara e della figlia per diffamazione e stalking.